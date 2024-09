Koncz Zsófia: több tízezer család juthat hozzá könnyebben a családtámogatásokhoz

Koncz Zsófia a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a táborokban egy jelképes összegért, ezer forintért lehet részt venni, az utazás ingyenes. Az összeg magában foglalja a szállást, az étkeztetést és a programokat, így állami gondoskodásban élő, tanodás, valamint határon túli gyerekek is részt tudnak venni a programban. A táborokban a gyerekeknek sokszínű kulturális és sportprogramokat szerveznek, biztonságos környezetben várják őket, például 24 órás gyerekorvosi felügyeletet is biztosítanak - ismertette az államtitkár. Az Erzsébet-táborokban 2012-es indulásuk óta 1,4 millióan fordultak meg, a program "minden magyar gyermeket összeköt és életre szóló élményt ad" - fogalmazott Koncz Zsófia.

