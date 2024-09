Koncz Zsófia: Tízből hat fiatal az általános iskola elvégzése után a szakképzést választja

Elmondta, a szakképzés átalakításánál fontos szempont volt, hogy a kormány ösztöndíjat, míg a duális képzésben munkabért vezetett be. Mindezek mellett az újratervezés egyik fő iránya az, hogy a diákok és az iskolák így a vállalkozásokkal is összekapcsolódnak - fűzte hozzá.

Az államtitkár hozzátette, a szakképzés ma már a felsőoktatásba bekerülés szempontjából is fontos, a technikumban pedig nemcsak érettségit, hanem szakmát is szereznek a tanulók.

