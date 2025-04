Koncz Zsófia: Európa legnagyobb adócsökkentési programjával a magyar gazdaságot is családközpontúvá szeretnénk tenni + videó

Megosztás itt:

Az elmúlt hét elejétől újabb javaslatokkal bővült a kormány nagyszabású családtámogatási programja. A törvényjavaslatokat várhatóan még a mostani törvényhozási ciklusban elfogadja az Országgyűlés – mondta a Világgazdaságnak az adócsökkentési törvényjavaslatokat benyújtó Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

A kormány abban hisz, hogy a nemzet alapja és jövője a család, ezért 2010 óta a családbarát intézkedések sorozatát valósítottuk meg, mintegy 30-féle rendeletet vezettünk be. Európa legnagyobb adócsökkentési programjával pedig a magyar gazdaságot is családközpontúvá szeretnénk tenni – fogalmazott. Ennek része az az elmúlt napokban benyújtott négy törvényjavaslat is, amelyet a héten tárgyal a parlament és fokozatosan lépnének hatályba. A sorrend Koncz Zsófia tájékoztatása szerint várhatóan a következő lesz:

2025. július 1-jétől lépne életbe a csed és a gyed szja-mentessége. Ez azt jelentheti, hogy a csecsemőgondozási díj (csed) átlagosan havi 78 ezer forinttal, míg a gyed átlagosan 43 ezer forinttal segítheti majd az érintett családokat.

2025. október 1-jétől léphet hatályba a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége. Ez életkortól függetlenül összesen kb. 250 ezer édesanyát érint, de nem csupán a kisgyermekeseket, hanem azokat, is, akik már felnevelték a gyermekeiket.

2026. január 1-jétől két fontos törvény is életbe léphet. Ezek egyike, hogy elindul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, amely 120 ezer édesanyának jelent többletbevételt. Összességében a program 690 ezer édesanyát támogat majd: a 40 év alattiakat követően 2027-től az 50 év alattiakat, 2028-tól a 60 év alattiakat, majd 2029-től a 60 év felettieket.

Az intézkedések hatásaként 2026. január 1-jétől 500 ezer olyan anya lesz Magyarországon, aki nem fizet majd személyi jövedelemadót, 2029-től pedig már 1 millió édesanyát érint az adómentesség.

A családügyi államtitkár szerint ez komoly segítség lesz a két-háromgyermekesek esetében: mivel maga az szja-mentesség átlagosan havonta 109 ezer forintot jelenthet. Emellett a elkövetkező időszakban, két ütemben duplázza meg a családi adókedvezményt a kormány: 2025 júliusától és 2026 januárjától. Ennek végén a kétgyermekeseket plusz 80 ezer, tehát összesen átlagosan 189 ezer forinttal segítik, míg a háromgyermekeseknél ez az összeg plusz 198 ezer forint, tehát összesen 302 ezer forinttal támogatják a családokat.

Szintén 2026 januárjától bővül majd a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége : a 2023-ban bevezetett intézkedés jövőre a 2023 előtt született gyermekekre is érvényes lesz, valamint az eddig meghatározott átlagbér helyett az anyák teljes jövedelmére kiterjed majd az szja-mentesség. Ez lényegében az egygyermekes édesanyákat érinti, további 10-15 ezer főt. Jelenleg 22 ezer 30 alatti édesanya szja-mentes, ez a szám 35 ezerre nő.

Szintén tárgyalja az Országgyűlés a kormány csed extrával kapcsolatos javaslatát, amely a gyed extra mintájára lehetővé tenné, hogy az édesanya, amennyiben szeretne, visszatérhessen a munka világába, anélkül, hogy ezzel elveszítené a gyermeke után járó ellátást. Ez azt jelentené, hogy a gyermek 3 hónapos korától a csecsemőgondozási díjat (csed) munkavégzés mellett is igénybe vehetnék az édesanyák, korábbi jövedelmük 70 százalékáig. Ez elsősorban azoknak az egyéni vállalkozóknak segít, akik nem szeretnék elveszíteni az ügyfélkörüket.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az egész családtámogatási rendszer arra épül, hogy a különböző élethelyzeteket figyelembe véve rugalmasan segítsék a családokat. Koncz Zsófia kiemelte: az elmúlt évek gazdasági nehézségei – Covid-járvány, háború, energiaválság, infláció – ellenére a magyar kormány folyamatosan bővíti a családtámogatási rendszert, sőt, egyedülálló adócsökkentési intézkedés-csomagot vezet be. Elmondta, az új jogszabálytervezetek már a héten a parlament elé kerülnek, amelyekről egymás után tárgyal majd az Országgyűlés. A döntésekre sem kell sokat várni: akár a következő hetekben, de mindenképpen még ebben az ülésszakban megszülethetnek.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Kacsúr Tamás / Világgazdaság