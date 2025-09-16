Keresés

Belföld

Koncz Zsófia: Elindítottuk a bölcsődei térítési díj támogatást

2025. szeptember 16., kedd 13:03 | MTI
Koncz Zsófia Kulturális és Innovációs Minisztérium bölcsődei hálózatfejlesztés Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat

A bölcsődei hálózatfejlesztés legnagyobb nyertese a magyar vidék - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden Hevesen, a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat új bölcsődéjének átadó ünnepségén.

  • Koncz Zsófia: Elindítottuk a bölcsődei térítési díj támogatást

Koncz Zsófia köszöntőjében kiemelte: a 10 új munkahelyet teremtő 480 négyzetméteres, 3 csoportszobás, 42 férőhelyes, több mint 500 millió forint uniós és mintegy 130 millió forint állami támogatásból megvalósult bölcsőde átadása a jövő és a helyi családok számára is fontos pozitív üzenet.

Emlékeztetett: 15 éve mindössze a magyarországi települések alig 10 százalékán működött ilyen intézmény - ezek közül is csupán 9 volt egyházi működtetésben-, miközben ez a szám azóta négyszeresére bővült, így ma már 1250-et meghaladó az ilyen szolgáltatást is nyújtó községek és városok száma, ahol összesen közel 250 az egyházi fenntartású bölcsőde.

Rámutatott: szerepvállalásuk a hit megerősítése mellett azért is fontos, mert mutatja, hogy az egyházakra is számíthat az ország a nevelésben, oktatásban és a szociális szférában egyaránt.

Aláhúzta: ezekben az intézményekben a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket, hiszen a bölcsődék legfőbb ismérve a szeretet és a gondoskodás. Ennek is köszönhető, hogy a nők foglalkoztatottsága 66-ról 80 százalékra nőtt 2010 óta - tette hozzá, jelezve: a kormány családpolitikáján keresztül nyújtott segítség valóban fontos a családoknak és az édesanyáknak.

Erre utal a munkahelyi bölcsődék létrehozására kiírt és augusztusban lezárult pályázat is, melyre a jelenleg 14 településen és 6 fővárosi kerületben működő mellett mintegy 30 további kialakítására érkezett támogatási igény - mondta Koncz Zsófia, aki szerint a bölcsődei férőhelyek tekintetében a Mustármag Bölcsőde átadásával Heves városa is felzárkózik az országos átlaghoz. A vármegyében ugyanakkor 15 év alatt 9-ről 64-re gyarapodott a bölcsődék száma - közölte.

Az államtitkár a kedvező tendenciákat segítő és kiegészítő kormányzati intézkedésekről szólva felidézte: elindították a bölcsődei térítési díj támogatást, melynek uniós kerete ugyan rövid idő alatt kimerült, ám a kabinet 6,6 milliárd forinttal kiegészítette azt, így a forrás jelenleg is biztosított. Elmondta: most is több ezer bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban országszerte, ezért a szakember utánpótlást ösztöndíjprogrammal is segítik, melyet a kisgyermeknevelő képzésben részt vevők közül eddig 1500-nál többen vették igénybe.

Hangsúlyozta: a kormány az idei év további részében is a családok támogatására fókuszál. Ennek jegyében folytatják Európa legnagyobb adócsökkentési programját, és az ezt kiegészítő családi adókedvezmény-duplázással is a világon egyedülálló, óriási segítséget nyújtanak - fogalmazott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó

Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására

Kapcsolódó tartalmak

