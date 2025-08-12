Koncz Zsófia: a kormány idén 140 milliárd forintot fordít a kedvezményes gyermekétkeztetésre

Megosztás itt:

A kormány idén 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, melyre 2010-ben 32 milliárd forintot költöttek - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára kedden Szerencsen, ahol tanszercsomagokat adott át helyi nagycsaládosoknak.

Koncz Zsófia hozzátette, az előző tanévben mintegy hatszázezer gyermek részesült ilyen kedvezményben. Ismertette, a kormány idén is ingyenes tankönyvet biztosít a diákoknak, mely akár több tízezer forintos segítség lehet a családoknak. Kiemelte, iskolakezdéskor vannak olyan jó akciók, melyek évről-évre megtörténnek, ilyen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan közös tanszergyűjtő akciója is. Hozzátette, az egyesület stratégia partnere a családügyi államtitkárságnak és büszke arra, hogy a szervezetnek Szerencsen is van csoportja.

Forrás: MTI

Fotó: MTI