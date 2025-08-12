Keresés

Koncz Zsófia: A családszervezetek is üdvözlik az Otthon Start Programot + videó

2025. augusztus 12., kedd 17:00 | HírTV

A családokért felelős államtitkár jó hírnek nevezte, hogy a fix 3 százalékos hitel kombinálható lesz a már ismert és népszerű családtámogatásokkal: a Babaváróval, a CSOK plusszal és a falusi CSO-kal.

  • Koncz Zsófia: A családszervezetek is üdvözlik az Otthon Start Programot + videó

Berobbantotta az ingatlanpiacot az Otthon Start Program - jelentette ki a Hír Tv által megkérdezett ingatlanközvetítő cég elemzési vezetője. Soóki-Tóth Gábor elmondta: az év első felében pangás volt, most viszont szárnyal az ágazat.

Soóki-Tóth Gábor: "Mikor megjött ez a bejelentés, akkor az érdeklődők száma az nagymértékben nőtt, ugyanakkor érezhető egy kivárás is, hiszen aki jogosult ennek a hitelnek az igénybevételére, az nyilván meg fogja várni a szeptembert azzal, hogy konkrétan egy ügyletet elindítson, viszont azt látjuk, hogy nagyon komoly nézelődés van, kutatások vannak, tehát pörög a piac."

Az Otthon Start Program esélyt ad a fővárosi fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek itt, ahol élnek és dolgoznak-írta közösségi oldalán a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. A Fidesz szerint a fővárosi új építésű ingatlanok áremelkedését mérsékelheti az intézkedés. 

Dömötör Csaba: Az EU költségvetése a gazdák és a kohézió kárára Ukrajnát és a brüsszeli bürokráciát erősítené

Dömötör Csaba: Az EU költségvetése a gazdák és a kohézió kárára Ukrajnát és a brüsszeli bürokráciát erősítené

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az EU új költségvetési tervezete drasztikusan csökkentené az agrár- és kohéziós támogatásokat, miközben Ukrajnára, hiteltörlesztésre és a brüsszeli bürokraták számának növelésére fordítana többet. A politikus élesen bírálta a javaslatot, kiemelve, hogy az Európai Bizottság időzítése a viták elkerülésére irányult.
