Koncz Zsófia: A családszervezetek is üdvözlik az Otthon Start Programot + videó

Berobbantotta az ingatlanpiacot az Otthon Start Program - jelentette ki a Hír Tv által megkérdezett ingatlanközvetítő cég elemzési vezetője. Soóki-Tóth Gábor elmondta: az év első felében pangás volt, most viszont szárnyal az ágazat.

Soóki-Tóth Gábor: "Mikor megjött ez a bejelentés, akkor az érdeklődők száma az nagymértékben nőtt, ugyanakkor érezhető egy kivárás is, hiszen aki jogosult ennek a hitelnek az igénybevételére, az nyilván meg fogja várni a szeptembert azzal, hogy konkrétan egy ügyletet elindítson, viszont azt látjuk, hogy nagyon komoly nézelődés van, kutatások vannak, tehát pörög a piac."

Az Otthon Start Program esélyt ad a fővárosi fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek itt, ahol élnek és dolgoznak-írta közösségi oldalán a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. A Fidesz szerint a fővárosi új építésű ingatlanok áremelkedését mérsékelheti az intézkedés.