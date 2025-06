Koncz Zsófia: a bölcsődei hálózatfejlesztés egy igazi sikertörténet

Megosztás itt:

Koncz Zsófia kiemelte, tizenöt évvel ezelőtt Magyarországon mindössze 326 településen volt bölcsőde, ami a 3155 magyar településhez képest "nem egy túl nagy szám", ma már viszont 1235 helyen működik bölcsőde az országban és ebből 910 olyan helyen, ahol 2010-ben még nem volt ilyen szolgáltatás.

Kiemelte, a kormány rendszeresen hoz létre új férőhelyeket. Ezekre szükség van, mert ha egy helyen van bölcsőde, a fiatalok könnyebben döntenek úgy, hogy ott alapítanak családot, vállalnak gyereket.

Az államtitkár ismertette, 15 százalékkal növekedett a három éven aluli gyermekek számára biztosított férőhelyek száma országszerte, de még van tennivaló és szükség van a bölcsődék létrehozására.

Kiemelte, három fontos pályázat jelenleg is folyamatban van, köztük a bölcsődei térítési díj támogatása. A projektben a családok havonta akár 50 ezer forintot is igényelhetnek, de ha valaki egyedül neveli gyermekét akkor akár 65 ezer forintot is

- mondta.

Közölte, ez a támogatás egy európai uniós keretből indult el tavaly és bár a keretösszeg elfogyott, a magyar kormány 6,6 milliárd forintos kiegészítésének köszönhetően a program folytatódik. Rámutatott, az országvezetés a felsőoktatásban havi 125 ezer, a technikumokban pedig havi 59 ezer forintot biztosít azoknak a diákoknak, akik kisgyermeknevelőnek tanulnak.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, pénteken megnyíltak a munkahelyi bölcsődékre vonatkozó pályázatok is. Hozzátette, összesen 14 magyar településen van jelenleg munkahelyi bölcsőde, mely intézménytípus 2017-től létezik.

Ismertette, a Tiszaújváros tiszaszederkényi városrészén átadott 28 férőhelyes bölcsődében két csoportban foglalkoznak majd a gyermekekkel. Az intézmény megnyitásával hat új munkahely is létrejött

- közölte.

A közmédiának adott nyilatkozatában az államtitkár úgy fogalmazott, július elsejétől "egy új korszak kezdődik a családok számára". Mint mondta, "Európa legnagyobb adócsökkentési programjáról beszélünk", a csed és a gyed is szja-mentes lesz, emellett megvalósul a családi adókedvezmény megduplázásának az első lépcsője is.

Arról is beszélt, hogy a költségvetésben megtízszereződött a bölcsődékre fordítandó összeg, mely 2010-ben 11 milliárd forint volt. Hozzátette, a jövő évi költségvetésben már 110 milliárd forintot tervez a kormány a bölcsődék fejlesztésére és működtetésére fordítani.