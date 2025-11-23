Koncz Zsófia a BabaMama Expón: Soha nem látott támogatást kapnak a gyermeket vállaló párok

Megosztás itt:

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára vasárnap a budapesti BabaMama Expón tartott sajtótájékoztatót, ahol a kormány családtámogatási politikájának új elemeit és a 2025-ös év kiemelt jelentőségét hangsúlyozta.

2025: A családok éve és az adócsökkentés

Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány "még soha nem látott mértékű támogatást biztosít" azoknak, akik gyermekvállalásra szánják el magukat. Koncz Zsófia emlékeztetett: Európa legnagyobb adócsökkentési programja már júliusban elindult a családi adókedvezmény duplázásának első lépésével, valamint a CSED és a GYED adómentessé tételével. Október 1-től a háromgyermekes édesanyák is SZJA-mentességet élveznek.

A jövőre nézve az államtitkár bejelentette: 38 nap múlva, január 1-jével újabb intézkedések lépnek életbe:

A 40 év alatti kétgyermekes anyák SZJA-mentessé válnak.

Bővül a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége.

Folytatódik a családi adókedvezmény duplázása.

Az intézkedések részletei a csaladiadocsokkentes.hu oldalon érhetők el.

Szakmai támogatás és a védőnői hálózat

Koncz Zsófia hangsúlyozta, hogy a segítség nemcsak anyagi, hanem szakmai és lelki is. Külön kiemelte a száztíz éves védőnői hálózatot, amelyet hungarikumnak nevezett, és amely már a várandósság alatt is támaszt nyújt a családoknak.

Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének (MVSZSZ) elnöke megerősítette: a szolgálat ingyenesen elérhető az ország minden településén. Az expón a védőnők életmódbeli, táplálkozási és elsősegélynyújtási tanácsokkal látták el az érdeklődőket.

BabaMama Expo: A legnagyobb találkozási pont

A 18. alkalommal megrendezett eseményen 150 kiállító és több mint 10 ezer látogató vett részt. Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet (KINCS) elnöke ismertette az expón végzett felmérésük eredményeit: közel ezer szülő válaszai alapján a kisgyermekesek tájékozottak a támogatásokról. A legnépszerűbb a Babaváró támogatás, amelyet minden második válaszadó igénybe vesz, de a CSED, a GYED és az otthonteremtési kedvezmények is kedveltek.

Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány elnöke az elmúlt 15 évben a bölcsődei ellátórendszer és a családvédelem fejlődését emelte ki, ami segíti a munka-magánélet egyensúlyát. Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője pedig a csalad.hu és a gyermekut.hu oldalakat ajánlotta a szülők figyelmébe a tájékozódáshoz.

Forrás: MTI