Koncz Zsófia: 2010 óta több mint 900 településen hoztunk létre bölcsődéket

Koncz Zsófia szerint "2010 előtt valahogy olyan érzése volt az embernek, hogy csak a fővárosban, meg nagyvárosokban van bölcsőde", és az adatok is ezt mutatták, hiszen akkoriban mindössze 326 településen volt ilyen intézmény. A csaknem 3200 magyarországi településhez viszonyítva ez nagyon kevés volt, innen tudtak előre lépni - mondta, hozzátéve, hogy mostanra "a magyar családpolitika egyik ékköve lett a bölcsődei hálózatfejlesztés", ennek pedig nagy nyertese a magyar vidék.

Az államtitkár örömének adott hangot, hogy az újabb intézményekben mindig gyorsan betelnek a férőhelyek. Hozzátette: ez azt mutatja, hogy van igény erre az ellátásra, mert bár nem kötelező bölcsődébe adni a gyermeket, sok anyukának hamarabb kell visszatérnie a munka világába.

Forrás: MTI

Fotó: MTI