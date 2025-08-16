Koncertek a Vigadó téren

Megosztás itt:

A Vigadó Piano elnevezésű rendezvény 45-50 perces műsoraiban megelevenednek többek között az 1920-as évek amerikai bárzenéi, az 1940-es évek nagy magyar slágerei és francia sanzonok Édith Piaftól Charles Aznavourig - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A koncerteken Máté Péter, Szécsi Pál és Cserháti Zsuzsa dalai mellett musical-, bossa-nova- és swing-örökzöldek is elhangzanak. Fellép mások mellett Szulák Andrea, Malek Andrea, Fűzy Gábor, Nyári Gyula, Oláh Zoltán, Villás György és Balogh Dezső.

Hétfőn Változnak az évszakok címmel Balázs Fecó, Horváth Charlie és Demjén Ferenc dalaiból hallható egyveleg, ezt követően az 1920-as és 30-as évek amerikai bárzenéje, majd Horváth Jenő, Seress Rezső és Fényes Szabolcs szerzeményei várják a közönséget. A latin est után Szulák Andrea lép színpadra, majd francia dzsessz és Malek Andrea koncertje zárja a napot.

Kedden filmzenék, kívánságóra, magyar slágerek és musicalek egyvelege szerepel a kínálatban: megszólalnak Horváth Jenő, Seress Rezső, Orlay Jenő Chappy, Fényes Szabolcs és Szabó József szerzeményei, fellép Szőke Nikoletta és Berki Tamás.

Augusztus 20-án, szerdán Hosszú, forró nyár címmel Nádas Gábor és Gábor S. Pál legismertebb szerzeményei mellett magyar popzenei válogatás, Cole Porter és Jerome Kern amerikai zeneszerzők ismert slágerei, valamint Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael, Lionel Richie és Sting dalai csendülnek fel. A Cafuné zenekar brazil estje a szamba világába vezeti be az érdeklődőket, majd popzenei válogatással zárul a műsor.

A Szent István Nap programsorozat eseményei, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.