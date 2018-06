Továbbra is nagyon komoly szerkezeti problémákkal küzd az eurózóna, amit az elmúlt években a megszorításokra alapuló válságkezelés okozott – fogalmazott Pogátsa Zoltán Egyenesen plusz című műsorunkban, aki szerint ez a probléma az olasz kormányválsággal tört felszínre újra. A közgazdász azt mondta, az olasz gazdaság azóta hanyatlik, amióta belépett az eurózónába.

„'99-ben léptek be ugye az olaszok az eurózónába, és azóta van a helyzet így, hogy lelassult a növekedés, és amióta ugye a válságkezelés idézőjelben van, 2008 óta pedig kifejezetten hanyatlik, és egy ilyen 30 százaléka az olasz ipari kapacitásnak megszűnt, a munkanélküliség hivatalosan 11-12 százalék körül van, de ha belevesszük azokat is, akik hosszabb távon már nem is keresnek munkát, akkor az egyes számítások szerint akár 30 is lehet, a nem teljesítő hitelek aránya 20 százalék az olasz bankrendszerben, ami hihetetlenül magas, egy normálisan működő bankrendszerben ez 1-2-3 százalék” – emelte ki a közgazdász.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: