2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Komoly beruházásokat hajt végre Budapesten a Nissan

Hír TV

2018. december 18., kedd 16:01

Budapesten létesít pénzügyi és szolgáltató központot a Nissan japán autóipari vállalat – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A járműgyártás adja a magyar ipar 28 százalékát, amelyben nem csak a termelés, hanem a kutatás-fejlesztés és a szolgáltatások is beletartoznak. A japán cég budapesti szolgáltatóközpontjával tovább erősödik az innovatív technológiák jelenléte – tette hozzá a miniszter.

A Nissan budapesti szolgáltatóközpontjából fogják ellátni az európai gyárak pénzügyi és számviteli valamint számlázási folyamatait.

„Tipikusan olyan funkciók kerülnek a Nissan budapesti szolgáltatóközpontjába, amelyek magas hozzáadott értéket és összetett feladatokat jelentenek – árulta el Szijjártó. – Innen fogják biztosítani az üzleti és termelési folyamatok szervezését a Nissan európai gyárai számára, miközben komoly digitális és mesterséges intelligencia fejlesztéseket fognak végrehajtani a budapesti kollégák.”

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