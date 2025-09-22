Komment: Józsefváros és a Sportaréna: ez a két esemény mutatja meg, mitől retteg a Tisza Párt + videó

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen

Szijjártó Péter a New York-i ENSZ-rendezvényen elmondta, hogy a magyar gazdaság sikere a családtámogatásoknak köszönhető. A miniszter szerint a gyermekvállalás nem hozhat hátrányos helyzetet, ezért a magyarok „annyi gyereket vállalhatnak, amennyit csak akarnak”. A bejelentés egyértelműen jelzi, a magyar politika a hagyományos értékek mentén halad, és ebben a világ is partnere lehet.

Ezekben a percekben kezdődik egy Flashmob a Keleti pályaudvarnál. A helyszínen van tudósítónk, Adorján Kira.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

A bérből élők is félhetnek: a Tisza Párt tönkretenné a gazdaságot + videó A Mandiner információi szerint a Tisza Párt jelentős pénzeket vonna el a vállalkozásoktól, ami a gazdasági szakemberek szerint nem csak a vállalatoknak, de a munkavállalóknak is rossz. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó is megszólalt, és elmondta, miért veszélyesek ezek a tervek.

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó Az uniós hadigazdálkodás helyett a magyar versenyképességet szorgalmazza, de egy váratlan pillanatban a miniszterelnök kemény szavakkal fordult a fegyveres ellenzéki politikusok felé. „Nem őserdőben élünk, vadak módjára” – üzente, ezzel egyértelműen utalva egy friss botrányra. De kinek szóltak ezek a szavak, és mi a magyar kormány válasza a kialakult helyzetre?