Belföld

Komment: Józsefváros és a Sportaréna: ez a két esemény mutatja meg, mitől retteg a Tisza Párt + videó

2025. szeptember 22., hétfő 19:10 | Hír TV

Míg a Sportarénában a Digitális Polgári Körök rendezvényén tízezres tömeg gyűlt össze, addig a Fidesz-KDNP jelöltje győzött egy budapesti választókerületben. Magyar Péter reagálása a kommentekkel egyértelműen mutatja, hogy félnek a Tisza Pártban, de a választási eredmény még ennél is többet mondan.

  • Komment: Józsefváros és a Sportaréna: ez a két esemény mutatja meg, mitől retteg a Tisza Párt + videó

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi
Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában
Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

A világ döbbenten figyeli: nőből anya, férfiból apa - A magyar kormány értékkel hódít a modern világban

 Szijjártó Péter a New York-i ENSZ-rendezvényen elmondta, hogy a magyar gazdaság sikere a családtámogatásoknak köszönhető. A miniszter szerint a gyermekvállalás nem hozhat hátrányos helyzetet, ezért a magyarok „annyi gyereket vállalhatnak, amennyit csak akarnak”. A bejelentés egyértelműen jelzi, a magyar politika a hagyományos értékek mentén halad, és ebben a világ is partnere lehet.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

 Az uniós hadigazdálkodás helyett a magyar versenyképességet szorgalmazza, de egy váratlan pillanatban a miniszterelnök kemény szavakkal fordult a fegyveres ellenzéki politikusok felé. „Nem őserdőben élünk, vadak módjára” – üzente, ezzel egyértelműen utalva egy friss botrányra. De kinek szóltak ezek a szavak, és mi a magyar kormány válasza a kialakult helyzetre?
