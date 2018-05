PERT NYERT A HELSINKI BIZOTTSÁG A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ELLEN A NEMZETI KONZULTÁCIÓ MIATT INDULT PERBEN. A KORMÁNYNAK NYILVÁNOSAN, A KORMANY.HU-N KELL BOCSÁNATOT KÉRNIE A HAZUG ÁLLÍTÁSOKÉRT. 40 MILLIÓÉRT SZÕNYEGET, 63 MILLIÓÉRT PEDIG EGY PALLAS ATHÉNÉ SZOBROT VÁSÁROLTAK AZ MNB ALAPÍTVÁNYAI. NEM ENGEDIK BE AZ INDEX.HU, A HVG.HU ÉS A 444.HU ÚJSÁGÍRÓIT A PARLAMENT MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSÉRE. A LEGFÕBB ÜGYÉSZT FEDEZI A KORMÁNY EGY NEMZETKÖZI KORRUPCIÓS JELENTÉS TITKOSÍTÁSÁVAL. BRÜSSZELBEN TÉNYKÉNT KEZELIK, HOGY A KORMÁNY SZÁMÁRA KÉNYES BÜNTETÕÜGYEKET A POLT PÉTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÜGYÉSZSÉG IGYEKSZIK ELTUSSOLNI. AZ INFLÁCIÓ MELLETT A BÉREMELKEDÉSEKET IS FIGYELEMBE VENNÉ AZ ÉVENKÉNTI NYUGDÍJEMELÉSNÉL AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS PARLAMENT. EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULT AZ EU-S KÖZBESZERZÉS A JÖVÕ ÉVI MACCABI-JÁTÉKOKRA ÉPÜLÕ SPORTLÉTESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATBAN. A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR NYELVÛ ORVOSKÉPZÉS MEGÕRZÉSÉÉRT TÜNTETTEK AZ EGYETEMISTÁK SZEGEDEN. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK A SOMOGY MEGYEI DRÁVAGÁRDONYBAN VASÁRNAP. HÉTFÕN A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÍRÁSBELIKKEL FOLYTATÓDNAK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK ORSZÁGSZERTE. TITKOLJA A MAGYAR KORMÁNY AZ EURÓPA TANÁCS KORRUPCIÓELLENES TESTÜLETÉNEK JELENTÉSÉT A MAGYARORSZÁGI KORRUPCIÓRÓL. A FIDESZ NEM SZAVAZTA MEG A FÜGGETLEN SAJTÓT TÁMOGATÓ ÁLLÁSFOGLALÁST AZ EP-BEN. NEM OSZTJÁK KI IDÉN AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT A SVÉD AKADÉMIÁT ÉRINTÕ SZEXUÁLIS ZAKLATÁSI BOTRÁNY MIATT. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSÁNAK MEGFELELÕEN MÓDOSÍTJA A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT A LENGYEL PARLAMENT. LEMONDOTT AZ AIR FRANCE VEZETÕJE A BÉRMEGÁLLAPODÁS ELUTASÍTÁSA MIATT. OROSZORSZÁG HARCÁSZATI RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KALINYINGRÁDBA. AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBENI FESZÜLTSÉG NÖVEKEDÉSE MIATT AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM ÚJ ATLANTI-ÓCEÁNI HADITENGERÉSZETI PARANCSNOKSÁGOT HOZ LÉTRE. AMERIKAI ELNÖK: MEGVAN AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL TARTANDÓ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNE ÉS IDEJE. TRUMP ISMÉT FELTÉTLEN TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA A FEGYVERLOBBIT ANNAK ÉVES KONGRESSZUSÁN. ÚJABB FÖLDRENGÉSSOROZAT RÁZTA MEG HAWAII NAGY SZIGETÉT, ÉS AZ OTTANI KILAUEA VULKÁN ISMÉT LÁVÁT LÖVELL KI, EZÚTTAL MÁR LAKOTT TERÜLETRE IS. 170 PALESZTIN SEBESÜLT MEG A GÁZAI HATÁR MELLETTI TÖMEGTÜNTETÉSEN, KÖZÜLÜK 22-EN ÉLES LÖVEDÉKTÕL. SZEMÉLYAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, A JÁSZAI MARI TÉREN. MEGHALT EGY MOTOROS, AKI SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT BUDAPEST XVII. KERÜLETÉBEN. SZENTMISÉVEL ÉS ORSZÁGOS ZARÁNDOKLATTAL EMLÉKEZNEK MEG MINDSZENTY JÓZSEF HALÁLÁRÓL. 27 MILLIÓS BIZTOSÍTÁSI CSALÁST ELKÖVETÕ MAGYAR NÕT FOGTAK A RENDÕRÖK NAGY-BRITANNIÁBAN. ÖT FIATAL NÕT FUTTATÓ 27 ÉVES FÉRFIT FOGTAK EL A KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉG MUNKATÁRSAI.