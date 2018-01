Költségvetési csalás miatt vizsgálódhat a Nyíregyházi Főügyészség

Költségvetési csalás vétsége miatt vizsgálhatja a Nyíregyházi Főügyészség a diópucolásra kirendelt közmunkások ügyét. Célpont című műsorunk számolt be arról, hogy több szabolcsi önkormányzat két magánvállalkozásnál dolgoztatta a helyi közmunkásokat, majd az ezért kifizetett pénzt eltette. A cégek is jól jártak, hiszen rengeteget spóroltak azon, hogy a diót nem az alkalmazottaik pucolták. Egyik társaság tulajdonosa az a Szabó Miklós, akit a 26. leggazdagabb magyarként tartanak számon 42 milliárdos vagyonával. Főleg az élelmiszeriparban érdekelt, és baráti kapcsolatot ápol Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, de Orbán Viktor miniszterelnök társaságában is megfordult. Tényi István sok más esethez hasonlóan feljelentést tett az ügyben.