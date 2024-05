Költségvetési csalás gyanújával újabb embert hallgatott ki a NAV + videó

Azokat a pályázókat akarja feketelistára tenni a Momentum EP-képviselője, amiknél az OLAF, vagyis az Európai Uniós csalás elleni hivatala visszaéléseket tárt fel. Ezzel alapvetően nem is lenne probléma. Csakhogy Cseh Katalin azt elfelejtette megemlíteni, hogy akár ő is a saját maga által kezdeményezett listán találhatja magát.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.