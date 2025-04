Kollár Kinga kijelentette: szégyelli, hogy magyarnak született + videó

Megosztás itt:

Bayer Zsolt publicista: ,,Ez hazaárulás, és ilyet fogalmazzunk finoman nem illik csinálni, aztán nem illik hazudozni, nem illik rá büszkének lenni, amit ezek csinálnak."

A Tisza párt szövetkezett Brüsszellel a saját politikai céljaik megvalósítása érdekében - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató, Fidesz-KDNP: ,,A Tisza Párt elárulja a hazát és még büszke is rá. Összefogtak Brüsszellel azért, hogy a magyaroknak minél rosszabb legyen. Egészen világos az, amit elmondtak, a saját politikai céljaik megvalósítása érdekében fogtak össze Brüsszellel és tönkre akarják tenni Magyarországot. Az infrastruktúrát, az egészségügyet és mindent azért, hogy mondom még egyszer, azért, hogy a saját politikai céljaikat megvalósítsák. "

A Tisza párt EP képviselői eddig is direkt blokkolták az uniós forrásokat, amivel magyar emberek ellen dolgoztak - erről már a kormányszóvivő beszélt.

Vitályos Eszter kormányszóvivő: ,,Én ilyen aljas, és szívtelen mondatokat azt gondolom, hogy a politikában még soha életemben nem hallottam. Az, hogy valaki annak örüljön, hogy a magyarok rosszabbul élnek, vagy esetleg nem tudunk felújítani annyi kórházat, vagy mentőállomást, minket Szentendrén egyébként a mi választókerületünkben éppen a mi választókerületünk az, amit érint, hiszen az is RRF forrásból lett volna felújítva, az is várat most magára, egészen elképesztőnek tartom, hogy valaki ennek hangot adjon."

A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: ez a Tisza párt őszödi beszéde, nem számít nekik semmi, csak a hatalom.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter: ,,Azt reméltük, hogy Magyarországon egy olyan nemzeti minimum van, hogyha a pártok között van is verseny, és mindenki hatalomra akar kerülni, akkor is azt senki nem vállalja, hogy direkt kárt okozzon az országnak, és a magyar embereknek, és úgy próbálja meg ezt a célt elérni, és ilyen szempontból az nem csoda, hogy a magyar közéletet sokkolta, hogy vannak pártok, akik bevallottan, és büszkén akarnak kárt okozni a magyar egészségügynek, a magyar vállalkozásoknak, a közszférának annak érdekében, hogy hatalomra kerülhessenek."

Gulyás Gergely hozzátette: Kollár Kinga kijelentései egyértelműen mutatják, hogy elárulta Magyarországot, ezzel pedig a magyar embereket.