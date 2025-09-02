Kolbászforradalom Gyulán: A Gyulahús Kft. 4,5 milliárdos terve lángra lobbantja a piacot

Megosztás itt:

A Gyulahús Kft. kedden ledobta a bombát: 4,5 milliárd forintos technológiai fejlesztéssel forradalmasítják a gyulai kolbász gyártását. A sajtótájékoztatón Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elárulta, hogy a cég 2,2 milliárd forintos támogatást kaptak 50%-os intenzitással, a többit pedig önerőből és egy csipetnyi hitelből fedezik. Ez a beruházás nem csak a gyárat, hanem az egész magyar élelmiszeripart az élvonalba katapultálhatja!

Miért őrül meg mindenki ezért a hírért?

A Gyulahús 2013 óta kirobbanthatatlan a piacról: minden évben nyereséges, tavaly pedig 479 millió forint feletti profitot termelt. A tulajdonos önkormányzat nem pihen a babérjain – a nyereséget mindig fejlesztésekre forgatják vissza, és most szintet lépnek. Daka Zsolt ügyvezető szerint a cél a legyőzhetetlen versenyképesség, az olcsóbb termelés és az üzembiztonság turbózása. A Kétegyházi úti üzemben 1 milliárd, a Béke sugárúti gyárban pedig több mint 3 milliárd forint értékben zajlanak az energetikai és technológiai tuningok.

Kolbászgyártás a jövőből

Képzeld el új, szupermodern gépek, korszerűsített hűtésrendszerek és vadonatúj kazánok, amelyek forradalmasítják a termelést! A legnagyobb szenzáció mégis az érlelők átalakítása a Béke sugárúti üzemben, ahol a legendás Stéberl András által épített rendszert gázmentes technológiára váltják. Ezzel évente több százezer köbméter gázt spórolnak meg az évi 1 millió köbméterből. Az eredmény? Olcsóbb, zöldebb és még finomabb gyulai kolbász, ami a világpiacon is tarolni fog!

Miért kulcsfontosságú ez a régió számára?

Kónya István alpolgármester szerint a Gyulahús nem csak egy cég, hanem a térség büszkesége. „A hungarikum gyulai kolbászt gyártják, ez a vármegyében is kuriózum!” – mondta. A 350 dolgozót foglalkoztató cég 2024-ben 13 milliárd forintos árbevételt hozott össze, 1 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Ez a beruházás garantálja, hogy a Gyulahús továbbra is a magyar gasztronómia zászlóshajója marad, miközben munkahelyeket ment és új lehetőségeket teremt.

Mit jelent ez neked?

Ez a fejlesztés nem csak a Gyulahúsnak, hanem minden kolbászrajongónak jó hír! A hatékonyabb gyártás alacsonyabb árakat, jobb minőséget és környezetbarát termelést hoz. A projekt 36 hónap alatt valósul meg, de már most vannak elemek, amelyek heteken belül kész lesznek. A gyulai kolbász hamarosan új szintre lép – és te is részese lehetsz ennek a forradalomnak! A Gyulahús 4,5 milliárdos terve nem csak egy beruházás, hanem egy gasztrotörténelmi pillanat.

Forrás: MTI

Fotó: Canva