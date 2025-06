Megosztás itt:

Habár korábban több politikai formáció is azt hangoztatta, hogy pénzt, fegyvert, sőt, még magyar katonákat is küldene Ukrajnába, Lázár János szerint semmit nem szabad a háborúba küldeni. A politikus azt is elmondta, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról a magyar embereknek kell dönteniük, és ha a magyarok úgy döntenek, hogy nem akarják, bármelyik párt vezeti az országot, ezt tiszteletben kell tartania.