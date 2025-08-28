Keresés

Belföld

Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

2025. augusztus 28., csütörtök 07:00 | Magyar Nemzet

A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásra válaszul Szijjártó Péter közölte: kitiltják a felelős katonai egység parancsnokát Magyarországról és az egész schengeni övezetből.

  • Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

A magyar kormány határozottan reagált arra a rendkívül súlyos támadásra, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést: a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról, valamint a teljes schengeni övezetből.

 

Szijjártó Péter a szuverenitás elleni támadásnak nevezte az akciót

A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

