Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra

A magyar kormány határozottan reagált arra a rendkívül súlyos támadásra, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést: a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról, valamint a teljes schengeni övezetből.

Szijjártó Péter a szuverenitás elleni támadásnak nevezte az akciót

A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.

