Kőkemény ígéret: A magyaroknak nem kell Ausztriába járni! – Lázár János bemutatta a 200 milliárdos tervet! + videó

Munkahelymegtartó stratégia: Ausztria alternatívája

Lázár János építési és közlekedési miniszter világossá tette a kormány közlekedésfejlesztési stratégiájának fő célját: megtartani a választópolgárokat a nyugat-magyarországi régióban, megakadályozva, hogy a fiatalok és a középkorúak Ausztriába kényszerüljenek dolgozni. Sopronban tett kijelentése szerint ehhez olyan munkahelyeket kell teremteni Szombathelyen, Sopronban és Győrben, amelyek elegendőek a helyben maradáshoz.

A miniszter a Lázárinfón beszélt arról, hogy a cél eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő logisztikai infrastruktúra kiépítése. A már meglévő soproni autópálya mellett jövőre egy új, korszakos autópálya építése is elindulhat Kőszeg–Szombathely–Körmend között.

200 Milliárdos Beruházás és Négysávosítás a Balatonig

Lázár János kétszázmilliárd forintos beruházást jelentett be Szombathely környékének közúti infrastruktúrájára. Ez a gigaprojekt két fő elemből áll:

Az M86-os gyorsforgalmi út Körmend és Szombathely közötti szakasza.

Az M87-es gyorsforgalmi út Szombathely–Kőszeg szakasza.

A tervek szerint a kivitelezésre a pályázatot rövidesen kiírják, és az építkezés koncessziós eljárásban valósulhat meg. A kormány a területek megszerzésére már idén félmilliárd, jövőre pedig másfél milliárd forint állami forrást biztosít.

A nyugati országrész fejlesztése azonban nem áll meg itt. A miniszter emellett bejelentette, hogy a 84-es autóút négysávosítását is elkezdik a Balaton irányában. Ezzel a fejlesztéssel a Sopron és a Balaton közötti 100 kilométeres szakasz teljesen újjáépül, hogy Sopron logisztikailag megkerülhetetlen legyen.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI