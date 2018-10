„Koherens, magas minőségű beszédet hallottunk”

2018. OKTÓBER 23., KEDD KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT, ÁDER JÁNOS JELENLÉTÉBEN VONTÁK FEL A NEMZETI LOBOGÓT AZ 56-OS FORRADALOM 62. ÉVFORDULÓJÁN, A KOSSUTH TÉREN. 1956 NEM EMLÉK, HANEM A SZÍVÜNK ÉS A GERINCÜNK MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN ORBÁN VIKTOR. SCHMIDT MÁRIA: ERÕT ÉS REMÉNYT CSAK A BÜSZKESÉGRE OKOT ADÓ PILLANATOKBÓL MERÍTHETÜNK, MINT AMILYET A 62 ÉVVEL EZELÕTTI ESEMÉNYEKRE EMLÉKEZVE ÉRZÜNK. KORMÁNYSZÓVIVÕI IRODA: ORSZÁGSZERTE 595 RENDEZVÉNYT TARTANAK AZ OKTÓBER 23-AI NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁLÁSAK VAGYUNK 1956 VALAMENNYI HÕSÉNEK, MIVEL NAGY SZEREPÜK VAN ABBAN, HOGY MA ÉLVEZHETJÜK A SZABADSÁGOT. KÓSA LAJOS: 1956-BAN MEGVALÓSULT A NEMZETI EGYSÉG. MSZP: A JELENLEGI HATALOM KIREKESZTÉSRE, GYÛLÖLETKELTÉSRE HASZNÁLJA A HAZASZERETETET. DK: A KORMÁNY KI AKARJA TÖRÖLNI AZ EMLÉKEZETBÕL NAGY IMRÉT. MAGYARORSZÁG A SZABADSÁGHARCOSOK NÉPE MONDTA ORBÁN BALÁZS, A TORONTÓI MAGYAROKNAK TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. LMP: 1956 ÜZENETE, HOGY A MAGYARSÁG NEM TÛRI AZ IDEGEN HATALMAK BEFOLYÁSÁT ÉS NEM TÛRI AZ AZOKAT KISZOLGÁLÓ RENDSZEREK ÖNKÉNYÉT SEM. AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÉRT TÜNTETNEK ELLENZÉKI PÁRTOK AZ 1956-OS FORRADALOM EMLÉKNAPJÁN, BUDAPESTEN. HADHÁZY ÁKOS, FÜGGETLEN PARLAMENTI KÉPVISELÕ ÉS A JOBBIK BEJELENTETTE: AZ MTV SZÉKHÁZÁNÁL FOLYTATJÁK A DEMONSTRÁCIÓT. A TANDÍJMENTES FELSÕOKTATÁSÉRT TARTOTT TÜNTETÉST BUDAPESTEN AZ LMP IFJÚSÁGI SZERVEZETE. SZAKÉRTÕ: A JEGYZÕ, VAGY A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONDJA MEG, HOGY EGY FÚRT KÚTNAK VAN-E ENGEDÉLYE. A JOBBIK-FRAKCIÓ VOLT ALELNÖKE ÉS A KOSDI POLGÁRMESTER IS KILÉP A JOBBIKBÓL ÍRJA VOLNER JÁNOS KÖZÖSSÉGI OLDALÁN. KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZETT AZ ’56-OS FORRADALOMRA A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ÉS AZ UKRAJNAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG UNGVÁRON. A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ OLASZ KORMÁNYT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. FRANCIA HÍRÜGYNÖKSÉG: 1800 FÕS MIGRÁNSTÁBOR KIÜRÍTÉSÉT KEZDTÉK MEG A HATÓSÁGOK A FRANCIAORSZÁGI GRANDE-SYNTHE-BEN. A TERRORIZMUSRÓL, A MIGRÁCIÓRÓL ÉS AZ EZEKET SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYKEZÉSRÕL EGYEZTETETT JERUZSÁLEMBEN TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ. THE NEW YORK TIMES: ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK SOROS GYÖRGY HÁZÁNÁL, A LEVÉLLÁDÁBAN. NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN. JAVASLATOT TETT AZ AMERIKAI ELNÖKKEL, A NOVEMBER 11-ÉN, PÁRIZSBAN MEGTARTANDÓ MEGBESZÉLÉSRE VLAGYIMIR PUTYIN. SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA MAGYARÁZATOT VÁR WASHINGTONTÓL AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉVEL KAPCSOLATBAN. NYIKOLAJ PATRUSEV: MOSZKVA KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI AZ INF-SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK ÜGYÉBEN. A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN. TÖRÖK ÁLLAMFÕ: ELÕRE ELTERVEZTÉK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁT. SPANYOL VÉDELMI MINISZTER: AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA. KÉT AMERIKAI HADIHAJÓ LÉPETT BE HÉTFÕN A KÍNÁT TAJVAN SZIGETÉTÕL ELVÁLASZTÓ TAJVANI-SZOROSBA, A FESZÜLT KÍNAI-AMERIKAI VISZONY IDEJÉN. THERESA MAY: A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 95 SZÁZALÉKBAN ELKÉSZÜLT. A BRIT TUDÓSOK FELE NEM BIZTOS ABBAN, HOGY NAGY-BRITANNIÁBAN MARAD A BREXIT UTÁN MTI. CSEH KÜLÜGYMINISZTER: KÖZÖSEN KELLENE VÉDELMEZNI A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁT. NÉMET HÍRPORTÁL: GYULLADÁSVESZÉLY MIATT VISSZAHÍV 1,6 MILLIÓ AUTÓT A BMW, A 2010 AUGUSZTUSA ÉS 2017 AUGUSZTUSA KÖZÖTT GYÁRTOTT DÍZEL SOROZATBÓL. ELSZÁLLÍTOTTÁK A SZABADSÁG HÍDNÁL TALÁLT, KILÕTT ÁLLAPOTÚ SZOVJET BETONROMBOLÓ GRÁNÁTOT, A TERÜLETI LEZÁRÁSOKAT FELOLDOTTÁK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ VESZPRÉM MEGYÉBEN, ZIRCNÉL, A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT. KÉSSEL MEGFENYEGETTEK EGY TAXISOFÕRT EGERBAKTÁN, MERT A NAGY TÁVOLSÁG MIATT ELÕRE KÉRTE A PÉNZT. ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.