Kocsis tagadja, hogy ultimátumot kaptak volna

A Fidesz-frakcióvezetője is azt állítja, hogy nem kaptak ultimátumot az Európai Néppárttól és a CDU-tól. A kormánypártok húztak a srófon, és szigorítottak a Stop Sorosként emlegetett csomagon - jelentette be Kocsis Máté. Az illegális bevándorlás szervezése bűncselekmény lesz, az elkövetők rács mögé is kerülhetnek. Kocsis Máté sajtótájékoztatójára a HÍR TV nem kapott meghívót, az elhangzottakról a Fidesz-honlapján közzétett videó alapján számolunk be.

Hír TV CEU és Stop Soros – itt vannak a CDU kikötései