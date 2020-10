Kocsis Máté: tombol a járvány, mindenki tartsa be a szabályokat!

3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 75 321-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1750 főre emelkedett, 19 032-en meggyógyultak. Elemi érdekünk, hogy bárhol találják meg a koronavírus ellenszerét, abból Magyarország mielőbb kapjon - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás elmondta: hazánk több vakcinagyártóval is kapcsolatban áll, és folyamatosan tárgyal az érintett országokkal. Amíg az egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének, addig a kormány erre támaszkodik, ennek jelentős állomása a védőmaszk használatának szigorítása - mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A járvány tombol, ezért most igazán fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat - írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a hétfőtől alkalmazott járványügyi szigorítások kapcsán közölte: akik alábecsülik a járványt, azoknak nem csak saját egészségükkel játszanak, hanem másokéval is, ezért kell keményebben szankcionálni. Saját, Lánchíddal kapcsolatos közbeszerzési eljárását vizsgáltatja át óránként 25 ezer forintért a Fővárosi Önkormányzat – mondta a Transparency International Magyarország jogi igazgatója Budapesti srácok című műsorunkban. A szervezettel kötött szerződés annak ellenére hiányzik a Fővárosi Önkormányzat honlapjáról, hogy azt közpénzből finanszírozzák. A Fidesz fővárosi frakciója szerint értelmezhetetlen Karácsony Gergely lépése, a városvezetés csak kifogásokat keres, miközben nem halad a projekt. A kormány nem támogatja Budapest eladósítását - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs közölte: 60 milliárd forinttal tehermentesítenék a fővárosi büdzsét, a kabinet készen áll átvenni a korábban szóba került öt beruházáson kívül más projekteket is. Az MSZP pártigazgatójának távozását követeli a szocialisták roma tagozatának elnöke. A Hír Tv birtokába került levélben Balogh Artúr azt írja: Molnár Zsolt lelkén szárad a szerencsi időközi választási kudarc és a tisztújítási botrány. Szétesett a baloldali koalíció Egerben, ketten is kiléptek a Mirkóczki Ádámot támogató Egységben a Városért Egyesület frakciójából. Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán is azzal indokolta a döntést, hogy a polgármester egyszemélyben, egyeztetés nélkül hozott döntéseket. A Fidesz szerint a képviselők távozása az elképzelés nélküli városvezetés eredménye. Átlépte a százmilliárd forintot a babakötvénybe fektetett összeg - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Novembertől ismét lehet pályázni a munkásszállások kialakítására meghirdetett központi munkaerőpiaci program forrásaira, a keretösszeg ezúttal ötmilliárd forint - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A hazai orvos- és egészségtudományi egyetemek mindegyike több mint 50 hellyel javította pozícióját a felsőoktatási intézmények szakterületi rangsorán - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A kormány ezután is kész a Magyarországi Református Egyház mellett állni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a csömöri református templom felépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. Egy hét múlva, november 7-én lejár a nemzeti régiók európai uniós védelméért zajló aláírásgyűjtési akció. Ha a szervezett bűnözés által mozgatott tömegeket kontroll nélkül beengedik egy országba, az fenyegeti a közbiztonságot, a nemzetbiztonságot és közegészségügyet - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Lövöldözés volt Lyon-ban. A franciaországi városban egy ortodox papot lőtt meg az elkövető egy görögkatolikus templom közelében. A rendőrség nagy erőkkel keresi a támadót, aki elmenekült a helyszínről A francia rendőrség közölte, hogy az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez. Az olasz sajtó értesülései szerint a nizzai merénylet elkövetője a tette előtt néhány nappal még Olaszországban tartózkodott. Világszerte már 45,6 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 188 ezer, a gyógyultaké pedig 29,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, egy nap alatt meghaladta a 8700-at az azonosított fertőzöttek száma. Csehországban egy nap alatt 13 605 új fertőzöttet regisztráltak, túllépte a háromezret a koronavírus-járványban elhunytak száma. Horvátországban egy nap alatt 2769-cel nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ausztriában keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Franciaországban általános karantén lépett életbe a koronavírus-járvány megfékezésére az egész országban, a vallási helyek és a temetők a hétvégére felmentést kaptak a lezárás alól a mindenszentek és a halottak napi megemlékezésekhez. November 5-től december 2-ig ismét csaknem teljes zárlat lép életbe Angliában a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése végett – jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Spanyolország több városában is erőszakba torkolló megmozdulások voltak a koronavírus terjedése miatt újra bevezetett korlátozó intézkedések miatt. Újabb korlátozásokat jelentett be Katrín Jakobsdóttir izlandi miniszterelnök. Az összejövetelek maximális létszámát 10-re csökkentik. Felfüggesztik a sporteseményeket és az előadásokat, az alkoholt felszolgáló éttermeknek pedig este 9-kor be kell zárniuk. Az Egyesült Államokban meghaladta a 9 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma - közölte adatait a baltimore-i Johns Hopkins kórház és egyetem. Örményország kérte Oroszországtól, hogy segítsen szavatolni a biztonságát az Azerbajdzsánnal fennálló, Hegyi-Karabah körüli konfliktusban - közölte az örmény külügyminisztérium. Ismét utcára vonultak a radikális baloldali tüntetők a Washington állambeli Vancouverben. A Fekete életek számítanak mozgalom valamint az Antifa aktivistái kirakatokat törtek be, fosztogattak és egy amerikai zászlót is felgyújtottak. A randalírozáshoz az szolgált ürügyül, hogy a rendőrök lelőttek egy férfit, aki fegyvert fogott a hatóság embereire. Csaknem 30-ra emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma. A földmozgásban több mint 800-an sérültek meg. Két csoport is gumicsónakkal lépte át a magyar-szerb határt a Tiszán, Szegednél - közölte a rendőrség. Hét kilogramm marihuánát találtak a rendőrök egy taxiban Gyál külterületén. Frontális balesetben meghalt egy autóvezető Nagykőrös közelében - közölte a rendőrség. Kiemelt figyelmet fordít a rendőrség a bűncselekmények megelőzésére mindenszentek és halottak napján - közölte az ORFK. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ügyeljenek értékeikre, valamint viseljenek maszkot és tartsanak távolságot a sírkertekben. Fucsovics Márton legyőzte a francia Arthur Cazaux-t a párizsi keménypályás férfi tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - ZTE FC 1:2; Budapest Honvéd FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1:1 Férfi vízilabda ob I: BVSC Zugló - OSC 11:12 Női kosárlabda NB I: Uni Győr MÉLY-ÚT - PEAC-Pécs 88:56 Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjának időmérő edzését, a futamon ő rajtolhat az élről.