Kocsis Máté: Teljesen romokban az ellenzék

ORBÁN VIKTOR: AZ EMBEREKNEK JOGUK VAN TUDNI, MIRE KÉSZÜL BRÜSSZEL KOSSUTH RÁDIÓ. GULYÁS GERGELY: A BRÜSSZELI TERVEKRÕL SZÓLÓ KORMÁNYZATI PLAKÁTKAMPÁNY MINDEN ELEMÉBEN TARTHATÓ, PONTOS ÉS IGAZ ÁLLÍTÁSOKAT TARTALMAZ. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN DÖNTÖTT A FALUSI CSOK BEVEZETÉSÉRÕL. NOVÁK KATALIN: A KANADAI KONZERVATÍVOK SZÁMÁRA MODELL A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA. FÜLÖP ATTILA: OTTHONI SEGÍTÕ SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKNEK HIRDETETT PÁLYÁZATOT A KORMÁNY M1. KÖVÉR LÁSZLÓ: AZ ANYANYELV MEGTARTÁSA MELLETT A HELYI GAZDASÁG MEGERÕSÍTÉSE IS A NEMZETISÉGEK MEGMARADÁSÁT SZOLGÁLJA HANGOZTATTA FELSÕSZÖLNÖKÖN. JAKAB PÉTER JOBBIKOS KÉPVISELÕ SZERINT A CIGÁNYOK ZÖME LOP, A SZOBÁBA PISZKÍT ÉS NEM AKAR DOLGOZNI DERÜLT KI EGY KORÁBBI FELVÉTELBÕL. HÁROM MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A KORMÁNY A NEMZETKÖZI INNOVÁCIÓS HÁZÉPÍTÕ VERSENY MEGRENDEZÉSÉT. A KAPCSOLATOK BÕVÍTÉSÉRÕL ÍRT ALÁ MEGÁLLAPODÁST AZ ELTE ÉS AZ ANKARAI EGYETEM REKTORA CSÜTÖRTÖKÖN A TÖRÖK FÕVÁROSBAN. BEMUTATTÁK A NYARALÓHAJÓZÁSI PROGRAMBAN VÁSÁROLT HÚSZ HAJÓBÓL AZ ELSÕ HAJÓT AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON JELENTETTE BE RÉVÉSZ MÁRIUSZ. MNB ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ: MAGYARORSZÁGNAK A JÖVÕBEN ÁT KELL TÉRNIE A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGRA. ELEMZÕ: IDÉN IS KITARTHAT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS LENDÜLETE MAGYAR NEMZET. CSAKNEM ÖTÖDÉVEL NÕTT TAVALY A MAGYARORSZÁGI FAKTORINGPIAC VILÁGGAZDASÁG. 11,3 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÁTLAGKERESET 2018-BAN JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. A MOL 3 FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZOTT. MA VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS. TELJES SZOLIDARITÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA ANGELA MERKEL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉT A MIGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ MAGYAR KORMÁNYZATI KAMPÁNNYAL KAPCSOLATBAN. FERENC PÁPA: ISTEN NÉPE KONKRÉT LÉPÉSEKET VÁR A KISKORÚAK VÉDELMÉBEN HANGSÚLYOZTA A PÜSPÖKI TANÁCSKOZÁSON A VATIKÁNBAN. NÉMET BÛNÜGYI HIVATAL: AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGSEMMISÜLÉSÉNEK ELLENÉRE TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN. FRANCIAORSZÁG AZ ANTISZEMITIZMUS JOGI KATEGÓRIÁJÁT KITERJESZTI AZ ANTICIONIZMUSRA. SZIGORÍTOTTÁK CSEHORSZÁGBAN A LENGYELORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ MARHAHÚS ELLENÕRZÉSÉT. VARSÓ SZERINT CSEHORSZÁG NEM TÁJÉKOZTATOTT SZABÁLYOS MÓDON A LENGYEL MARHAHÚSBAN TALÁLT SZALMONELLÁRÓL. AZ IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER NEM BÁNJA A LENGYELEK ANTISZEMITIZMUSÁRÓL MONDOTT SZAVAIT. AMERIKAI SAJTÓ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADAI NAGYKÖVETE A LEGESÉLYESEBB AZ ENSZ-NAGYKÖVETI POSZTRA. FEHÉR HÁZ: MINTEGY 200 AMERIKAI KATONA BIZONYOS IDEIG SZÍRIÁBAN MARAD. SZÍRIÁBAN VÉGEZTEK A 2015-ÖS PÁRIZSI MERÉNYLETEK EGYIK FÕ FRANCIA SZERVEZÕJÉVEL - KÖZÖLTÉK CSÜTÖRTÖKÖN HIVATALOS FORRÁSOK. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI GYALOGOSOK KÖZÉ HAJTOTT KÉT ÉVE MELBOURNE-BEN. JAPÁN ÛRÜGYNÖKSÉG: VALÓSZÍNÛLEG SIKERESEN LESZÁLLT A HAJABUSZA-2 A RYUGU KISBOLYGÓRA. FELBOCSÁTOTTÁK AZ ELSÕ IZRAELI HOLD-SZONDÁT CAPE CANAVERALBÓL. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYÜRÉN, A TÛZBEN EGY EMBER MEGHALT, EGY PEDIG MEGSÉRÜLT. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 12-ES ÚTON VÁC ÉS VERÕCE KÖZÖTT, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ÉLETÉNEK 93. ÉVÉBEN ELHUNYT FÉSÛS ÉVA KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ. KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY IDÕS FÉRFI, MIUTÁN BELEESETT EGY CSAKNEM HARMINC MÉTER MÉLY KÚTBA CSÖRÖGÖN. EGY ÓVODA UDVARÁN MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS AKNÁKAT TALÁLTAK CSÜTÖRTÖKÖN KISKUNMAJSÁN, A KÖRNYÉKET IDEIGLENESEN LEZÁRTÁK - KÖZÖLTE A HONVÉDSÉG. KATASZTRÓFAVÉDELEM: LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER CSÜTÖRTÖKÖN PÁSZTÓN. FOGOLYSZÖKÉSÉRT KÉT ÉV KÉT HÓNAP FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT GYÕRBEN.