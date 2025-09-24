Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie + videó

Megosztás itt:

A botrány kronológiája

Juhász Péter Pál idén tavasszal rendőrkézre került, ő egy bűnöző, aki prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjeként, ezért a rendőrség őt elfogta és eljárást indított ellene, ez a kormány dobta be a kóterba – idézte fel a frakcióvezető.

Az pedig mindegy, hogy milyen kapcsolatai vannak, az összes ilyen ember, mint Juhász Péter Pál börtönbe fog kerülni

– tette hozzá.

Felidézte, a másik ember pedig a szeptember 8-án megjelent a Válasz Online-on adott interjút, ő a Kuslits Gábor, aki kitért Juhász Péter Pál hálózatára, majd megjegyezte, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász tevékenységét, de neveket nem mondott.

Ezt követően a szélsőbalos Jámbor András egy videóban fenntartotta a témát és kérte követőit, hogy támogassák ebben.

Kocsis Máté úgy folytatta, ezek után képbe jött a Káncz Csaba nevű ember, aki azt írta a Facebookon, hogy Semjén Zsoltról és Rogán Antalról van szó. A frakcióvezető emlékeztetett,

majd jöttek a felháborodott celebek, Lilu és Molnár Áron. Utóbbi pedig videóban erősítette fel a pedofilvádakat, így hívva a tüntetőket a vasárnapi, a gyűlölet ellen meghirdetett tüntetésükre.

Az ügy vizsgálati anyagából kiderül: Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítást szóbeszédre alapozta, országosan ismert befolyásos politikai család tagja mondta neki.

Kocsis Máté rámutatott, ezek után Juhász Péter, az Együtt egykori politikusának podcastműsorában egy titokzatos ember nem beszélt Szőlő utcáról, ellenben Ózdról igen.

Van ott egy felépített karakter, aki azt mondja, Zsolti bácsi ment a gyermekotthonba, a Zsolti bácsi dolog szeptember 19-én jött be először, Juhász Péter gondozásában, addig nem volt. Tudni kell az Ózdi Járásban nincs gyermekotthon (...) a Szőlő utcában fiatalkorúak börtöne van, egy javítóintézet

– hívta fel rá a figyelmet.

Kiemelte, az az ember, aki a Zsolti bácsi karatkert megrajzolta nem létezhet vagy nem mond igazat.

Ez tulajdonképpen egy brutális támadás, egy jól meghatározott hálózat tagjai részéről, előre megtervezték ezt a lejárató akciót, arra irányulóan, hogy a magyar kormánnyal szemben egy olyan csapást mérjenek, ami a cselekvőképességét az egész kormánynak megbénítja, lényegében egy államszervezettel szembeni támadás, ez az, ami önmagában is elég lenne, de valójában a probléma a legvégén következik be, ami a jelentésből derül ki, hogy mindez amit elmondtunk rendelkezik egy külföldi titkosszolgálati szállal, amit Káncz Csaba hoz be, és tulajdonképpen itt válik világossá a dolog, hogy történt valami olyan Magyarországon, amely egy külföldi titkosszolgálati érintettséggel jött létre

– emelte ki a frakcióvezető.

Úgy fogalmazott,

a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie, hiszen, ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel (...) ha nem vagyunk olyan állapotban, akkor ez a szúk társaság, a celbektől Juhász Péteren át, Jámbor Andráson keresztül Káncz Csabáig, olyan zavargásokat, indulatokat és forrongást kelt az országban, amit lehet egy idő után nem tudunk kezelni (...) ezeknek az embereknek politikai és jogi értelemben felelniük kell (...) A létező összes jogi eszközt be kell vetni, hogy ezt a hálózatot felszámoljuk. Ez az a pont, amikor ki kell mondani, hogy elég volt. (...) Jámbor Andrásnak és Dobrev Klárának távoznia kell a közéltből. Ez az az ügy, amikor megálljt kell parancsolni.

Teljes beszélgetés: