„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal

Kocsis Máté az interjúban felidézte a korábbi időszakokat, amikor több Fidesz politikust is különféle jelzőkkel, vádakkal illették, ami - véleménye szerint - bizonyos fokig a politikai élet velejárója. A parlament őszi ülésszakán elhangzott ellenzéki vádaskodások ugyanakkor ennél jóval tovább mentek. Erről a frakcióvezető így fogalmazott: "A pedofil vád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Tehát ott nem arról van szó, hogy valakit megvádolunk egy életmód kérdéssel alaptalanul, és összekenik vele, mert ezt sokakkal megcsinálták, így velem is, de a pedofil vád az egy olyan vád, ami önmagában nem csak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, vagy kifejezi, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el."

A frakcióvezető kifejtette: "A probléma az, hogy ha hihető bárki számára ebben az országban az, amit a Demokratikus Koalíció és a holdudvarába tartozó szennylapok, amit az internet legalján, annak pöcegödrében található különböző névtelen anonim felületek állítanak Semjén Zsoltról és egy másik kormánytagról, és hihető az, amit tegnap mondtak a parlamentben, hogy mindehhez hosszú éveken keresztül a magyar rendőrség és a magyar titkosszolgálat asszisztált, és mindez alaptalan, mert az, akkor ezt hagyján, hogy Semjén Zsolttal szembeni támadás, de

ezt ki kell mondani, hogy a magyar állammal, a magyar kormánnyal, a magyar állam törvényes képviselőjével szembeni, jól megszervezett, átfogó támadás."

A frakcióvezető hozzátette: ha valaki elhiszi, hogy a magyar kormánynak van két pedofil tagja, akkor a magyar kormány lényegében megsemmisült.

"Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet, ugyanis a rendőrséggel, a titkosszolgálatokkal szembeni vád, lényegében porig rombolja az államba vetett bizalmat"

- tette hozzá Kocsis Máté.

A Kocsis Mátéval készült teljes interjú a Monitor kedd esti adásában látható.