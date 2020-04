Kocsis Máté: Szolidaritásról beszélnek, csak épp ők nem azok

733-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb két 80 év feletti idős beteg, és 66 főre emelkedett a gyógyultak száma. Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely különösen fontosnak nevezte, hogy enyhítsenek azokon a bajokon, amelyekkel az emberek most szembesülnek, elsősorban akkor, amikor elveszítik a munkájukat. A munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése ezért a legfontosabb. Budapest több pontján a kijárási korlátozások ellenére csoportosulnak az emberek a közterületeken és ezzel a járvány „berobbanását” kockáztatják - erről beszéltek az operatív törzs ügyeleti központjának tájékoztatóján. A fertőzések budapesti és Pest megyei halmozódása miatt a távolságtartási és kijárási szabályok fokozott betartására kérte a fővárosban és Pest megyében élőket az országos tisztifőorvos. Tömegrendezvényeket szervezne az MSZP alelnöke a koronavírus-járvány idején is. Komjáthi Imre a szocialistákhoz köthető Klikk TV-ben azt mondta: továbbra is tüntetni kell a kormány ellen. Gréczy Zsolt szerint a járvány egy esélyt ad az ellenzéknek a hatalom megszerzésére - ezt a Facebook-oldalán írta a Gyurcsány-párt szexbotrányba keveredett politikusa. Gréczy üzent az ellenzéki pártoknak is, szerinte a koronavírus-járvány alatt készen kell állni az ország átvételére is; közös listával és közös miniszterelnök-jelölttel. Olyan pártvezetők támadják a Fideszt és a magyar kormányt, akik a saját országukban nem tudták elnyerni a választók bizalmát - mondta a Fidesz EP-képviselője a Bayer show-ban. A Fidesz kizárását kezdeményező 13 párt közül ugyanis 10 ellenzékben van. A gyártás megkezdését követő első napokban 110 ezer liter Mol Hygi kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a Mol Lub az ország különböző pontjaira, hogy segítse a koronavírus-járvány megfékezését. Több mint kétszeresére nőtt a Digitális összefogásban beérkezett felajánlások száma - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. „Virágvasárnap. Egyetlen magyar sincs egyedül" - ezt írta legújabb videójához Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a közelgő Húsvét kapcsán arról beszélt, hogy most saját magunkról is van gondolkodni való. Ursula von der Leyen: A második világháború utáni nyugat-európai újjáépítést szolgáló Marshall-tervhez hasonló nagyszabású gazdaságfejlesztési program szükséges a koronavírus-járvány miatt válságba süllyedt EU megerősítéséhez. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma vasárnap reggelre több mint 100 ezerrel, 1 202 827-re nőtt a világban. A Covid-19 betegségben eddig 64 771-en vesztették életüket. Az ukrán fővárosban Kijevben, más városokhoz hasonlóan tovább szigorítanak a korlátozásokon, egyebek mellett mostantól már az élelmiszerboltokban is fognak testhőmérsékletet mérni. Romániában jelentősen csökkent az új fertőzöttek és halottak száma az elmúlt 24 órában. Mérsékelt ütemben nőtt Szlovéniában és Horvátországban az új koronavírussal fertőzöttek száma; mindkét országban arra számítanak, hogy két-három héten belül tetőzik a járvány. A nyugat-balkáni országokban folyamatosan nő az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma, a szakemberek a következő két-három hétre további növekedést prognosztizálnak. Csehországban lassú ütemben emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Egy felmérés szerint a lakosság 75 százaléka megfelelőnek tartja a kormány intézkedéseit. Tartósnak tűnik a koronavírus-járvány lassulása Németországban az igazolt fertőzöttek számának alakulásáról vasárnap megjelent adatok alapján. Franciaországban politikusok, orvosok és a televíziók is nagyobb önfegyelemre kérték a franciákat a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások betartása érdekében. Több mint 200 ezer francia jelentkezett idénymunkásnak a mezőgazdasági tárca felhívására. A nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina javaslata szerint húsvét után fokozatosan vissza lehet vonni a társadalom és a gazdaság működését takaréklángra állító korlátozásokat. Spanyolországban eddig több mint 130 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ugyanakkor már negyedik napja folyamatosan csökken az új esetek száma. Moszkvában az elmúlt nap alatt 536 fővel nőtt és elérte a 3893-at a koronavírus-fertőzöttek száma. Egy nap alatt több mint hatszázzal emelkedett ugyan az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma, de ez jelentős csökkenés az egy nappal korábbi 703-hoz képest. A brit egészségügyi miniszter szerint a kormány megtilthatja a szabadtéri testedzés minden formáját, ha a lakosság nem tartja magát az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó előírásokhoz. Világszinten az Egyesült Államokból jelentették a legtöbb koronavírusos megbetegedést. Washington szerint 310 ezer felett van a fertőzöttek száma és több mint 8400-an vesztették életüket. Karantén alá vontak egy újabb migránstábort a görög hatóságok a koronavírus-járvány miatt. Az Athén közelében található malakaszai központban egy 53 éves afgán férfinek lett pozitív a tesztje. Vizsgálatot indított a párizsi terrorellenes ügyészség a délkelet-franciaországi Romans-sur-Isere városban elkövetett késelés ügyében. Idén elmarad a virágvasárnapi menet Jeruzsálemben a koronavírus miatt a jeruzsálemi latin pátriárka utasítása alapján. Hívők nélkül ünneplik a virágvasárnapot a Vatikánban a koronavírus miatt. A mulandó helyett a valóban lényeges meglátását sürgette Ferenc pápa az egyház történetének legelső interneten közvetített virágvasárnapi miséjén, amelyet a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett a teljesen üres szent Péter-bazilikában mutatott be. A Csanádpalota-Nagylak autópálya-határátkelőhelyen tájékozódott a határátlépés körülményeiről a román belügyminiszter. Marcel Vela rendkívül fontosnak tartja, hogy zökkenőmentes legyen az áruszállítás. Újabb szájmaszkokkal üzletelő csalót fogtak el a rendőrök. A férfi a veszélyhelyzet kihirdetése után az interneten kezdett szájmaszkokat és kézfertőtlenítőt árulni. Az ügyészség elrendelte a letartóztatását. Katasztrófavédelem: több mint háromszáz fogyasztó maradt áram nélkül a hajdú-bihari Hosszúpályi és Konyár térségében, miután egy nádasban keletkezett tűz miatt leszakadt két elektromos vezeték. Nerea Pena, az EHF Kupa-címvédő Siófok KC spanyol kézilabdázója szerint június előtt biztosan nem folytatódhat a szezon a koronavírus-járvány miatt.