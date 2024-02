Kocsis Máté: Szélsőbaloldali antifa bűnöző verte szét a józsefvárosi Fidesz irodát

Megosztás itt:

Kocsis Máté facebookos oldalán február 21-ei posztjában többek között így fogalmaz:

"Mára hivatalosan is kiderült, amit eddig is tudtunk: szélsőbaloldali antifa bűnöző verte szét a józsefvárosi Fidesz irodát.

Ny. Tamás (netes összevetések alapján: Nyulasi) 27 éves, Jámbor András és Pikó András aktivistája, illetve korábban a tatabányai baloldali polgármester kabinetjének kommunikációs gyakornoka volt. (Személyét, interneten fellelhető kapcsolatrendszerét, az antifa terrorszervezethez való kötődését később bemutatjuk.)

A múlt heti erőszakos támadás (https://magyarnemzet.hu/.../agressziv-tamadas-erte-a...) után is tudni lehetett, hogy Pikó András közlésével ellentétben nem egy józsefvárosi dühös átlagpolgár az elkövető, hanem a helyi baloldal aktivistája, ezért is volt képmutató a polgármester eljárása és kommunikációja. Az is érdekes, hogy pont a támadás napján sétált el Pikó a Fidesz iroda mellett, majd azt mondta azért, mert a Pázmány egyetem bejárásán volt. Azonban az egyetem és önkormányzat közötti ésszerű sétaútvonalak nem érintik a Fidesz irodát (vele ellentétben én a környéken nőttem fel), tehát sokkal inkább arról van szó, hogy neki értesülnie kellett a támadásról, és nyilván nem véletlenül járt arra. Akkor annyit közölt: “A jogos indulat sem jogosít fel erőszakra. Az elmúlt napok történései miatt sokan éreznek tehetetlen dühöt. A gyerekeket ért erőszak és annak leplezése bűn. Az emiatti indulat érthető, de még a jogos indulat sem jogosít fel az erőszakra.”

Fotó: Kocsis Máté/Facebook