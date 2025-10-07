Kocsis Máté: Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa! + videó

Megosztás itt:

Dühroham a színpad előtt: A karton-Orbán bánta

Sík ideg a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, miután nyilvánvalóvá vált, hogy a párt mobilalkalmazásából közel 20000 szimpatizáns személyes adatai szivárogtak ki az ukrán szál miatt. A politikus egy rendezvényen, mielőtt fellépett a színpadra, látványosan idegesen felborította Orbán Viktor papírmását, ezen töltve ki dühét. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a felvételre szarkasztikusan reagált: „Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa. Már a karton Orbánnal is összeveszett. Nem irigylem a kollégákat.” Bohár Dániel riporter is megerősítette: „Peti rottyon van! Tudja, hogy ezzel az ukrán sztorival lebukott.”

Az ukrán kém és az ellenzéki lufi: Orbán és Menczer támad

A botrány nemzetbiztonsági dimenziójára maga Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott: „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.” Menczer Tamás, Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról számolt be, hogy az Ukrajnából kitiltott ukrán kém (Tseber Roland) is megpróbálta mosdatni a Tisza Pártot, ezzel gyakorlatilag elismerve: „az applikáció letöltőinek adatai már Ukrajnában vannak.”

Brutális bírság és börtön is jöhet a GDPR-sértésért

Az ukrán szál miatti adattovábbítás súlyos jogsértést jelent. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász kijelentette, hogy a 20000 felhasználó adatainak kiszivárgása valószínűleg a GDPR megsértését jelenti, hiszen Ukrajna jelenleg nem garantálja az uniós szintű védelmet. A Tisza Párt mint adatkezelő nem tolhatja át a felelősséget a felhasználókra, felelősséghárítása életszerűtlen és jogszerűtlen. A jogsértők számára a jogkövetkezmények brutálisak lehetnek: az alkotmányjogász szerint akár tízmillió eurós közigazgatási bírsággal, és a személyes adattal való visszaélés miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatóak az elkövetők. Magyar Péter dührohamát látva egyre nyilvánvalóbb: a szankciók és a leleplezés miatt nagy bajban van.

Forrás: Magyar Nemzet, Kocsis Máté

Fotó: Youtube képernyőkép