Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Csörte 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

2025. szeptember 21., vasárnap 19:01 | Origo

Már az ukrán külügyminiszter is elismerte, hogy Kijev nem áll készen az uniós csatlakozásra. Mire vár Magyar Péter? – álláspontjának megváltoztatására kérte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza vezetését.

  • Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Akkor most igazunk volt, vagy igazunk volt? – tette fel a kérdést vasárnapi bejegyzésében Kocsis Máté, aki aztán egyből rátért a lényegre: „a volt ukrán külügyminiszter, Kuleba szerint országa nem áll készen az uniós csatlakozásra, nem tudja teljesíteni a feltételeket, továbbá a „mezőgazdasági szektoruk összeegyeztethetetlen az európai agrárpiaccal, gyakorlatilag megölnék vele az összes európai gazdát”.

 Kocsis Máté üzent Magyar Péteréknek

A fideszes politikus azt javasolta Magyar Péteréknek, hogy nyugodtan visszavonulót fújhatnak az ukrán csatlakozás ügyében. „Nyomták itthon, nyomták az EU-ban, még a támogatóikkal is megszavaztatták, akik 60 százalékban támogatták is ezt a „remek ötletet" – sorolta, szerinte politikai ellenfelei miben hibáztak, majd levonta a következtetést: ,,ebből is látszik, hogy fontos ügyeket nem szabad rájuk bízni, mert veszélybe sodorják az országot. Balfácánok."

A Fidesz frakcióvezetője arra a hírre reagált, hogy a volt ukrán külügyminiszter szerint hazája nem áll készen az uniós csatlakozásra. Sőt, Dmitrij Kuleba azt is hozzátette a kijevi rendezvényén elmondott beszédében, hogy Ukrajna számára kifejezetten veszélyes lenne sz európai integráció. „Ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban, és Európa összeomlik" – fogalmazott.

 

Forrás: Origo

Fotó: MTI

További híreink

Figyelmeztetnek: minden eddiginél nagyobb patkányinvázió fenyeget.

Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Ritka pillanat: egy fotón Heidi Klum és népes családja

Kaotikus körülmények között zárult a tokiói atlétikai világbajnokság

Napi horoszkóp: páratlan siker vár ma ezekre a csillagjegyekre!

Az Újpest edzője megdöbbentő dolgot állított a csapatát pocskondiázó szurkolókról

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

Újabb gyöngyszem kapható a Lidlben – Most 6 darabot adnak 1799 forintért

Magyarországot vette célba az Antifa

További híreink

Magyarországot vette célba az Antifa

Bomba robbant Brüsszelben: kiderült, miért indított támadást az Antifa ellen a magyar külügyminiszter

Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó
2
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
3
Magyarországot vette célba az Antifa
4
Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt
5
Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt
6
Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó
7
Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől
8
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt folyamatosan generálja az agressziót + videó
9
Kruchina Károly: Magyar Péterrel szemben Varga Juditnak van esélye, hogy miniszterelnök legyen + videó
10
Az Újpest kínos veresége után az elnök is magyarázkodott

Legfrissebb híreink

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

 Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

 A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!