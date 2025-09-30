Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó

Megosztás itt:

Így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is – utalt Kocsis Máté arra, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy újpesti fórumon arról beszélt:

a párt szándékosan titkolja a megszorításokat és az adóemeléseket, mert „a választás az egyetlen komoly ügy”!

Az ellenzéki politikus korábban is kifejtette, ha elárulnák az adóterveiket, akkor megbuknának. Tarr Zoltán szerint ha megnyerik a választást, akkor mindent megtehetnek majd.

Márki-Zay szerint is titkolózni kell

A bukott miniszterelnök-jelölt úgy véli, Magyar Péter a választásokig nem beszélhet fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról. A közzétett felvételen Márki-Zay Péter kijelentette, hogy a Tisza Párt elnökének tömegesen hullana szét a támogatottság a pártja mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

194 nap és Magyar Péter lesz az új Márki-Zay

– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.