Belföld

Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó

2025. szeptember 30., kedd 12:17 | HírTV
Kocsis Máté hangfelvétel Magyar Péter Márky-Zay Péter

Egy felvételen Márki-Zay Péter egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvzetője, aki a közösségi oldalán osztotta meg az elképesztő hanganyagot. 

  • Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó

Így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is – utalt Kocsis Máté arra, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy újpesti fórumon arról beszélt:

a párt szándékosan titkolja a megszorításokat és az adóemeléseket, mert „a választás az egyetlen komoly ügy”! 

Az ellenzéki politikus korábban is kifejtette, ha elárulnák az adóterveiket, akkor megbuknának. Tarr Zoltán szerint ha megnyerik a választást, akkor mindent megtehetnek majd.

Márki-Zay szerint is titkolózni kell 

A bukott miniszterelnök-jelölt úgy véli, Magyar Péter a választásokig nem beszélhet fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról. A közzétett felvételen Márki-Zay Péter kijelentette, hogy a Tisza Párt elnökének tömegesen hullana szét a támogatottság a pártja mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

194 nap és Magyar Péter lesz az új Márki-Zay 

– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

