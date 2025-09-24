Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

2025. szeptember 24., szerda 10:22 | HírTV
Kocsis Máté Majka Sváby András Majoros Péter kétszínűség

„Kifordul a gyomrom ettől a kétszínűségtől” – így reagált kedden Monitor című műsorunkban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Majoros Péter Majka zenész Sváby András műsorában próbálta megmagyarázni az úgynevezett „Bindzsisztán-balhét”. 

  • Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Kocsis Máté szerint Majka áldozatpózba vágta magát, amikor arról beszélt, hogy a miniszterelnök megölését imitáló performansz egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövése, egy nem létező fegyverrel. 

Arra a kérdésre, hogy Sváby miért nem kérdezett bele abba, hogy Majoros komolyan gondolta-e, hogy senki nem fog párhuzamot vonni Orbán Viktor miniszterelnökkel, a fideszes politikus úgy fogalmazott,

Sváby András a nemzetközi hírű própagandistája kis hazánknak. 

De itt nem is Sváby az érdekes, hanem a művész úr a döbbenetes – tette hozzá. 

Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni (...) ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat 

– mutatott rá.

 

További híreink

Kegyetlenül nehéz sörkvíz: csak a legnagyobb sörrajongók tudják hibátlanul kitölteni!

Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

Reviczky Gábor szívműtétje után őszintén beszélt a betegségéről

A Liverpool sztárja és edzője keményen kiosztotta a butaságot elkövető hőst + videó

Szoboszlai Dominik jövője végleg eldőlt; Curtis azonnal berágott

Arne Slot ijesztő példát emlegetett: a teljes idényre kidőlt a Liverpool játékosa? + videó

Íme, a nemzeti konzultáció második kérdése

Kipróbáltuk, milyen íze van ma a legendás utasellátó csokirolónak, az eredmény minket is meglepett

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

További híreink

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó

Kilenc év után tért vissza Lőkösházára Orbán Viktor – részletek a HírTV élő adásában + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
3
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett
4
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
5
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
6
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
7
Elhunyt Claudia Cardinale
8
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
9
Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó
10
A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

Legfrissebb híreink

Menczer Tamás élesen bírálta a svéd Európa-ügyi minisztert

Menczer Tamás élesen bírálta a svéd Európa-ügyi minisztert

 Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán élesen bírálta a svéd Európa-ügyi minisztert, amiért Magyarországot a demokrácia állapotának romlásával vádolta. Menczer utalt Svédország „mintademokráciájára”, ahol a migráció mára már kezelhetetlen méreteket öltött.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter Orbán Viktort utánozza

Magyar Péter Orbán Viktort utánozza

 Magyar Péter nem bír magával, rendre Orbán Viktorhoz és a Fideszhez igazítja saját programját, ezúttal a miniszterelnök által bejelentett október 23-i Békemenetre húzott lapot, és közölte, ő ugyanazon a napon Nemzeti menetet tart. De hasonló volt a helyzet Kötcsén, ahol Magyar Péter pont akkor tartott pártrendezvényt, amikor a polgári piknik volt.
Íme, a nemzeti konzultáció második kérdése

Íme, a nemzeti konzultáció második kérdése

 A nemzeti konzultáció második kérdése: "Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?" - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!