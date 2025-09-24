Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté szerint Majka áldozatpózba vágta magát, amikor arról beszélt, hogy a miniszterelnök megölését imitáló performansz egy nem létező ország, nem létező kormányfőjének lelövése, egy nem létező fegyverrel.

Arra a kérdésre, hogy Sváby miért nem kérdezett bele abba, hogy Majoros komolyan gondolta-e, hogy senki nem fog párhuzamot vonni Orbán Viktor miniszterelnökkel, a fideszes politikus úgy fogalmazott,

Sváby András a nemzetközi hírű própagandistája kis hazánknak.

De itt nem is Sváby az érdekes, hanem a művész úr a döbbenetes – tette hozzá.

Ilyen kétszínűséget nagyon ritkán látni (...) ez a liberálisoknak a legnagyobb képességük, hogy a legnagyobb aljas genyóságokat elkövetik, majd azonnal, miután menekülni nem akarnak, áldozatpózba vetik magukat. Ők ketten képesek voltak kihozni, hogy itt, ebben a helyzetben Majka nem az elkövető, hanem az áldozat

– mutatott rá.