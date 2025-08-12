Kocsis Máté: Magyar Péter teljesen átvette a baloldal gondolkodását és nyíltan támadja az Otthon Start Programot + videó

Megosztás itt:

A Tisza párt elnöke azzal támadta az Otthon Start Programot, hogy már húsz százalékkal drágultak az ingatlanok, ezért van olyan fiatal, akinek meghiúsult az első lakás vásárlása.

Hevet-havat összehordanak az Otthon Start Programról - írta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta: amíg a kormány az első lakásvásárlásban segítené a fiatalokat, addig a baloldal az albérletek országát akarja elérni.

A Tisza párt teljesen átvette a baloldal gondolkodását - erről már a fidesz frakciószóvivője beszélt a monitor című műsorban.