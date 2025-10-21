Kocsis Máté: Magyar Péter árulót keres a pártjában + videó

Megosztás itt:

Kocsis Máté, frakcióvezető, Fidesz: ,,Ott ültök tizenketten és pontosan tudjátok, hogy a pártelnök tegnap nagy nyilvánosság előtt, a Rónai Egon propaganda műsorában bejelentette, hogy gyanakszik valakire és a tizenkettő néz egymásra. Érted, ott forgatják a fejüket, hogy na vajon ki lehet az áruló, hogyan fogjuk azt lebuktatni és így telik az egész délelőtt. Élmény lehet ezzel az őrülttel dolgozni.”

Kocsis Máté szerint Magyar Péter még a saját embereiben sem bízik, ezért árulót keres a pártjában. A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez jól példázza, ahogy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke a kétszínűség prototípusa.