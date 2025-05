Kocsis Máté válasza Magyar Péternek: Neveket, konkrétumokat, vagy csendet

A fürdőruha-gate fényében sajátos a korrupció elleni küzdelem hitelessége a Tisza Párttól + videó

Milliárdos fegyverkereskedő vásárolhatta be Ruszin-Szendi Romuluszt Magyar Péter pártjába. Egyebek között erről is, valamint a leváltott vezérkari főnök luxushóbortjairól is kérdezte a HírTV riportere Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a szerdai Kormányinfón.