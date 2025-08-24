Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Pikk

Következik:

Veri az ördög a feleségét 13:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 12:05 | HírTV
Kocsis Máté hazugság nyaralás Magyar Péter

Amíg a miniszterelnököt folyamatosan támadják a nyaralása miatt, addig Magyar Pétertől senki sem kérdezte meg mostanáig, hogy miért és mennyit fizetett nyári programjaiért - erről a Fidesz frakcióvezetője beszélt Csopakon. Kocsis Máté hozzátette, a miniszterelnök nyaralásával kapcsolatos hazugságokhoz hasonló álhírek egyre gyakrabban bukkannak fel a választások közeledtével.

  • Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

Orbán Viktor még augusztus elején, az MCC Feszten beszélt arról, hogy, ahogy minden évben, úgy idén is Horvátországban fogja tölteni nyaralását.

Magyar Péter azonban közösségi oldalán kezdett újabb hergelésbe. A Tisza párt elnöke a szabadsága miatt támadta a miniszterelnököt. 

Egyik, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt fejtegette, hogy szerinte a miniszterelnök a korrupció mintapéldája majd megpróbálta számon kérni, hogy mennyit fizet a kormányfő a nyaralásán.

Magyar Péter saját maga mutatta meg, hogy a nyáron több olyan programon is részt vett, amiknek jelentős költségei vannak. Nemrégiben éppen egy kisgéppel sétarepülőzött. Vagy éppen bukósisak nélkül quadozott. De országjárásának egyik állomásáról olyan idilli videót posztolt, ahol egy oldtimer autót vezet. 

Sok kis tűszúrásssal dolgozik az ellenfél is. Egyszer egy harapós zebra, egyszer egy luxusjacht, ami nem is volt. Egyszer egy honvédségi gép, ami szintén kamu volt a mai nap. Egy-egy ilyennel meglehet az ország jelentős részét hülyíteni

– erről már Fidesz frakcióvezetője beszélt Csopakon. Kocsis Máté szerint a baloldali sajtó kettős mércét alkalmaz azzal, hogy például Magyar Pétert nem kérdezik meg arról pontosan milyen pénzből finanszírozta nyári programjait. A politikus hozzátette: a Tisza Párt elnöke azért tesz terjeszt hazugságokat, hogy felhívja magára figyelmet, mivel az utóbbi időben megcsappant az érdeklődés iránta.  

További híreink

Az érme, amiért vagyonokat fizetnek – neked is lapulhat egy a fiókban!

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Trump megálljt parancsolt az ukránoknak

Gulácsi Péter elbúcsúzik, új magyart láthatunk a Bundesligában

Támadás érte Erdélyt

Tragédia történt az M3-as autópályán

Szabó István: Nem futballoztak le bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

További híreink

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
4
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
5
Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony
6
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
7
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
8
Tragédia történt az M3-as autópályán
9
FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell
10
Nagy Feró: Lázítás, és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna az előadásában képviselt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar éremeső a milánói esőben

Magyar éremeső a milánói esőben

 A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!