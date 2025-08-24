Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor még augusztus elején, az MCC Feszten beszélt arról, hogy, ahogy minden évben, úgy idén is Horvátországban fogja tölteni nyaralását.

Magyar Péter azonban közösségi oldalán kezdett újabb hergelésbe. A Tisza párt elnöke a szabadsága miatt támadta a miniszterelnököt.

Egyik, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt fejtegette, hogy szerinte a miniszterelnök a korrupció mintapéldája majd megpróbálta számon kérni, hogy mennyit fizet a kormányfő a nyaralásán.

Magyar Péter saját maga mutatta meg, hogy a nyáron több olyan programon is részt vett, amiknek jelentős költségei vannak. Nemrégiben éppen egy kisgéppel sétarepülőzött. Vagy éppen bukósisak nélkül quadozott. De országjárásának egyik állomásáról olyan idilli videót posztolt, ahol egy oldtimer autót vezet.

Sok kis tűszúrásssal dolgozik az ellenfél is. Egyszer egy harapós zebra, egyszer egy luxusjacht, ami nem is volt. Egyszer egy honvédségi gép, ami szintén kamu volt a mai nap. Egy-egy ilyennel meglehet az ország jelentős részét hülyíteni

– erről már Fidesz frakcióvezetője beszélt Csopakon. Kocsis Máté szerint a baloldali sajtó kettős mércét alkalmaz azzal, hogy például Magyar Pétert nem kérdezik meg arról pontosan milyen pénzből finanszírozta nyári programjait. A politikus hozzátette: a Tisza Párt elnöke azért tesz terjeszt hazugságokat, hogy felhívja magára figyelmet, mivel az utóbbi időben megcsappant az érdeklődés iránta.