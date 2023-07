Kocsis Máté: Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett

Megosztás itt:

Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely belekeveredett egy pénzmosási ügybe - hangsúlyozta Kocsis Máté a Kossuth rádióban. A Fidesz frakcióvezetője szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezte a főpolgármester érvelését.

"Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék" - így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Karácsony Gergely elmondása szerint zárt adománygyűjtő ládával szedték össze a milliókat és ezeket fizette be a bankba a munkatársuk, Perjés Gábor.

A Nemzeti Információs Központ a hét elején oldott fel újabb titkos adatokat a dollárbaloldal körüli vizsgálattal kapcsolatban. Az 52 oldalas jelentés rámutat, hogy egyértelműen a kampányra küldték a guruló dollárokat. Kocsi Máté szerint durva külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar politikai életbe amelynek egyik felelőse a főpolgármester.

"Gátlástalan és annyira nagy bajban van, mert ebből a helyzetből már nem lehet kikászálódni. Az ügyben ugyanis megindult a vizsgálat és lesznek helyek, ahol az eddigieknél komolyabb válaszokat kell adnia majd, minthogy zárt adománygyűjtő ládákba eurót dobáltak lelkes, baloldali szavazók. Gyurcsány Ferencnek tanítványa lett Karácsony Gergely" - szögezte le Kocsis Máté. Szerinte a baloldal felrúgta a rendszerváltás óta fennálló előírásokat.

A frakcióvezető hangsúlyozta: "Szükség van a kampányfinanszírozási szabályok szigorítására. A magyar baloldali pártok tavaly külföldi milliárdosokkal arra szövetkeztek, hogy kijátsszák azokat, felrúgva egy 1990 óta politikai konszenzuson alapuló gyakorlatot. A rendszerváltás óta ugyanis egyetértés volt abban, hogy külföldi pénzt nem használnak fel e célra, hiszen azzal, hogy idegen országok pénzemberei bevásárolják magukat a magyar kormányzásba, hazánk önállóságát veszélyeztetnék, hogy külföldi dollármilliárdosok bevásárolnák magukat a magyar kormányzásba."

Még a nyáron elkészülhet az a koncepció, amelyet az őszi ülésszakban vitathat majd meg a parlament. A változások mind az Alaptörvényt mind a Btk-t érinthetik.