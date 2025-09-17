Kocsis Máté: Jó lenne, ha fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe az országnak a kormányzását?

Megosztás itt:

Kocsis Máté a Youtube-on közvetített adásban azt mondta, a Fidesz-KDNP szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tartja kihelyezett frakcióülését, amely szerda este a miniszterelnök helyzetértékelésével kezdődik, illetve a képviselők kérdései és hozzászólásai is elhangoznak.

Csütörtökön a frakciótagok a kiemelt, sok embert érintő témákban hallgatnak meg minisztereket és államtitkárokat - ismertette, megjegyezve, biztosan szóba kerül az a kormányzati intézkedéscsomag, amelynek része a 3 százalékos hitel is.

Hozzátette,

a választásra készülve biztos fognak beszélni az ellenfél terveiről is.

Elmondta, a Tisza adóemelési programjáról Tarr Zoltán alelnök szólta el magát.

Tulajdonképpen semmi új nem történik:

ugyanúgy, mint a baloldali kormányok idején megint arról lamentálnak, hogyan lehetne az emberekkel megfizettetni a "szerencsétlenkedésüket".

Hozzátette, a Tisza - miután olyan emberekből áll, akiket a brüsszeli elit ültetett a nép nyakára - a brüsszeli elvárásoknak megfelelően

olyan adóbevételeket is szeretne, amelyeket aztán Ukrajnába tudnak küldeni.

Elmondta, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke világossá tette, hogy minden államnak nagyobb teherviselést kell vállalnia az ukránok finanszírozásban. Hangsúlyozta, ez az, amit a Fidesz-KDNP nem akar.

Kocsis Máté szerint miután a Tisza Párt lebukott az adóemelési terveivel, megpróbálja elhitetni az országgal, hogy ők pont, hogy adót akarnak csökkenteni.

De aki adót akar csökkenteni, az nem beszél úgy, mint Tarr Zoltán, hogy a választásokig tilos a tervekről beszélni

- mondta a kormánypárti politikus, úgy folytatva, aki adót akar csökkenteni, az büszke terveire és azzal áll az emberek elé, "nem sumákol valami etyeki diófa tövében és közli azt a belső körben, hogy szájzár".

Felidézték a műsorban, hogy a héten megjelent Ruszin-Szendi Romuluszról, a Tisza Párt szakértőjéről egy lakossági fórumon készült fotó, amelyen az látszott, hogy a volt vezérkari főnök egy fegyverszerű tárgyat viselt. Magyar Péter, Tisza Párt elnöke vallotta be, hogy az valóban fegyver volt - hangzott el a műsorban.

Kocsis Máté azt mondta,

ő még "a verőlegényeket" is túlzásnak tartja egy lakossági fórumon, de "üsse kő", elfogadja, "de a fegyver sok", a fegyvert nem lehet így "hurcibálni, nem is szabályos".

A frakcióvezető azt a kérdést tette fel a tiszás szakértőnek, aki szerinte "soha nem az eszéről volt híres": ha valaki úgy közelít hozzá, amit ő támadásnak vél, akkor lelövi? Mi volt az elképzelés?

Úgy értékelt, ezek azok a mindennapi agressziók, amelyek az egész társadalmat és a közbeszédet olyan irányba tolják, amilyenbe nem kellene, és miközben

a Tisza a szeretett országról papol, aközben fegyverrel tart lakossági fórumot Ruszin-Szendi Romulusz, lökdösi az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket.

A frakcióvezető közölte, az emberek nagyon nagy többsége ma már azt gondolja Magyar Péterről - még az őt támogatók is - , hogy

agresszív, önimádó, sokat hazudik, megbízhatatlan, betarthatatlan ígéreteket tesz, "hülyíti az embereket baromságokkal".

Szerinte ilyenkor a nem kormánypárti szavazóknak is fel kell tenniük a kérdést, hogy jó lenne, hogyha "ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását".

Közölte,

ez az ügy önmagában elegendő lenne arra, hogy egy volt katona, akinek ismernie kellene a fegyverviselés szabályait, távozzon a közéletből.

A kormánypárti politikus élesen bírált több híroldalt, amelyek szerinte még akkor is védték Ruszin-Szendi Romuluszt, amikor már ő és a pártelnök is elismerte, hogy fegyver volt nála. "Ócska, semmirekellő propagandisták" - fogalmazott.

Kocsis Máté kitért arra, hogy

Magyar Péter honosította meg Magyarországon az "undorító, pökhendi, nagyképű, mindenkit leugató, megalázó stílust".

Ha egyszer történik valami, ami odatorkollik, hogy valaki meg is húzza a ravaszt, az Magyar Péter felelőssége lesz - jelentette ki.

A frakcióvezető szerint Magyar Péter az új Márki-Zay Péter, az ellenzék korábbi közös miniszterelnök-jelöltje, aki ugyanazzal kábítja a támogatóit, hogy ő jobboldalról jön, és ugyanúgy a Nyugat finanszírozta, csak most dollár helyett euróval, és ugyanúgy "beállt mögé a libsi média".

A gazdaságról szólva kiemelte, javulnak a kilátások és az emberek is érzik ezt. Nem múlnak el nyomtalanul a kormányzati intézkedések, az emberek érzik, hogy egyről a kettőre tudnak jutni - közölte.

Kocsis Máté felidézte, hogy Magyar Péterék először támadták a 3 százalékos hitelt, de amikor rájöttek, hogy az embereknek ez tetszik, gyorsan váltottak. Ez ugyanolyan, mint az adóemelés-adócsökkentéses játék - hangoztatta, jelezve, hogy szerinte a Tisza Párt a választás után a mostani kormány intézkedéseit "ösztönből letarolná".