Kocsis Máté is megkapta a koronavírus elleni védőoltást

4604 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 746 802-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 217 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 979 főre emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte: Magyarországon már 3 millió 250 ezer állampolgár kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Eddig 4 millió 219 ezer ember regisztrált az oltásra, kétharmaduk már meg is kapta az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Bár az oltási adatok rendkívül kedvezőek, de ez nem azt jelenti, hogy a védekezést el kell engednünk - figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte: a brit vírusmutáns jobban terjed a fiatalabbak körében is, így a maszkhasználatra, a távolságtartásra és az egymás iránti figyelemre továbbra is, akár még egy jó ideig szükség lesz. Az egyoltásos nyugati koronavírus-vakcina kiesése miatt az április végéig esedékes 400 ezer kínai oltóanyag helyett egymillió érkezik Magyarországra - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható, a lakosság szűrése nem marad el - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Komáromi Zoltán az ATV-ben elismerte: nem biztatja betegeit arra, hogy oltassák be magukat a keleti oltóanyaggal. A DK egészségpolitikusa korábban gonoszságnak nevezte, hogy Magyarországon a kínai készítménnyel is lehet oltani. Gyurcsány Ferenc felesége a valóságnak és a magyar szakemberek véleményének is ellentmond – így reagált a KDNP frakciószóvivője arra, hogy Dobrev Klára kétségbe vonta a kínai vakcina hatékonyságát és elbizonytalanítja az embereket. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal továbbra is oltásellenes kampányt folytat, sőt, új lendületet is adott neki. Átadták a Budapesti Szent Ferenc Kórház új, poszt-Covid-szindróma ellátó részlegét - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni - mondta az emberi erőforrások minisztere. Több mint duplájára, 50 ezer forintra nő január elsejétől az árvaellátás minimuma - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin elmondta: Magyarországon 55 ezer árva vagy félárva gyermek jogosult árvaellátásra. A jelenleg több városban működő Pázmány Péter Katolikus Egyetem összevont campust hoz létre a Józsefvárosban, amely becslések szerint 2027-ben nyithatja meg kapuit - írta a Magyar Nemzet, amelynek Becker Pál, a PPKE fejlesztési főigazgatója nyilatkozott. Több mint két hete minden számlára rálát az adóhivatal, azóta jelentősen megugrott, meghaladta a 300 milliót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz beérkezett online számlák száma - tájékoztatott Izer Norbert államtitkár. Nyolc munkásszálló épülhet meg és négy, korábban másra használt épületet újíthatnak fel a „Munkásszállások kialakítása” program ötödik kiírásának keretében - közölte az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Sok párt szeretne együttműködni a Fidesszel, mi pedig szívesen kötünk szövetséget olyan politikai közösségekkel, amelyek készek kiállni a hagyományos jobboldali értékek mellett – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin. A családokért felelős miniszter, aki egyben a Fidesz külkapcsolatokért felelős alelnöke is, úgy véli, hogy belülről kell megreformálni az EU-t. A cirkuszművészetnek fontos szerepe lesz az élet újraindításában - írta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a magyar és a világ artistaművészeinek címzett levelében a cirkuszi világnap alkalmából. A világon 139,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma közel 3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Svédország is szeretne orosz oltóanyagot. A stockholmi kormány tárgyalni kezdett a Szputnyik V vakcina beszerzéséről. Visszatérnek az iskolapadokba a középiskolások, valamint az általános iskolák felső tagozatos diákjai hétfőtől Szerbiában. Nem árulják el az oltásra váróknak előre Brüsszelben, hogy milyen vakcinát fognak kapni. Ha a belga állampolgárok megkapják a behívót, azt a vakcinát kell elfogadniuk, ami éppen a rendelkezésre áll. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének folytatódó, jelentős ütemű visszavonulását mutatják az új mérőszámok. Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra tükörintézkedéssel azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Washington és Tokió Észak-Korea, a Dél-kínai-tenger és a Kelet-kínai-tenger kérdésében is elkötelezték magukat az együttműködés mellett - mondta Joe Biden amerikai elnök. Lemondta a jövő hét elejére tervezett, már nyilvánosan bejelentett moszkvai látogatását Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes. 18 orosz diplomatát utasítottak ki Csehországból, akik a hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak - jelentették be Prágában. Bíróság elé állítják Matteo Salvini volt olasz belügyminisztert, a Liga párt vezetőjét a spanyol Open Arms civil hajó fedélzetén érkezett 147 migráns feltartóztatásáért - jelentették be a szicíliai Palermóban. Matteo Salvini közösségi oldalán közölte: a haza védelme minden állampolgár szent kötelességének számít. „Bíróság elé állítanak, mert megvédtem a hazámat?Emelt fővel vállalom az olaszok nevében is, első Itália!” - írta a legnagyobb olasz párt vezetője. Végső búcsút vettek Fülöp edinburghi hercegtől, II. Erzsébet brit királynő férjétől. Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról a Szojuz űrhajó - jelentette be a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal. Kábítószer-terjesztő bandát számolt fel a rendőrség Nyugat-Dunántúlon. A terjesztett kábítószer a Szlovákiában népszerű pikó fantázianevű amfetamin volt. A BRFK és a BKK együttműködésében folytatódott a fokozott ellenőrzés, ezúttal a 3-as villamoson és annak útvonalán. Mávinform: Megkezdték a nagygépek az ágyazatrostálási munkálatokat a ceglédi vonal Vecsés-Üllő-Monor szakaszán. A 20 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló felújítás befejezése után ezen a szakaszon is megszűnhetnek a sebességkorlátozások. Gulyás Michelle nyerte a női viadalt az öttusázók szófiai világkupa-versenyén. Jégkorong, felkészülési mérkőzés: Fehéroroszország - Magyarország 3:2 Labdarúgó NB I : Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC 3:0; Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC 0:0; Paksi FC - ZTE FC 1:1 Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - Telekom Veszprém 26:31; Sport36-Komló - Ferencvárosi TC 27:29; Ceglédi KKSE - Budakalász 22:27; Orosháza - Csurgói KK 27:29; Gyöngyös - Dabasi KC VSE 28:22; Grundfos Tatabánya KC - MOL-Pick Szeged 24:31 Férfi kosárlabda NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzések: Szolnoki Olajbányász - Sopron KC 89:81; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Egis Körmend 97:83; Naturtex-SZTE-Szedeák - Atomerőmű SE 105:83; Debreceni EAC - Alba Fehérvár 81:96 Női vízilabda ob I, rájátszás, a 3. helyért, első mérkőzés: BVSC Zugló - FTC Telekom Waterpolo 11:12 Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - BVSC Zugló 13:20; UVSE - Szeged 15:8; Tatabánya - KSI SE 9:11; Szolnoki Dózsa - Eger 23:6; Szentes - Kaposvári VK 9:8; Budapesti Honvéd SE - FTC 7:12; PVSK - OSC 6:12; Miskolci VLC - VasasPlaket 3:9 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő rajtolhat az élről.