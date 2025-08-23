Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont különkiadás 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

2025. augusztus 23., szombat 08:30 | Hír TV

Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz. - írja a politikus a Facebook bejegyzésében.

  • Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

Azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben “pontosan egymás mellett állt”, és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól “leleplezte”.

Az aprócska gond csak az, hogy az alábbi fotó, melyet Magyar “bizonyítékként” csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik. Több, mint ÖT ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, nem tegnapi.

A külföldről fizetett 444-es és telex-es “tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták.

Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na. Szóval jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész. Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra! Osszák meg a posztot, jusson el a ciki-szektához, hogy újra becsapta őket a főnökük!

Forrás: Kocsi Máté

Fotó: Facebook

További híreink

Ingyen jön a magyar Netflix – itt a Médiaklikk

Letartóztathatják a világhírű írónőt

Megjött a Fradi új edzője, a BL-meccsen már a lelátón ült

Ukrajna a Barátság vezetékkel zsarolja Magyarországot

Zoltán Erika kitálalt: ezt gondolja Rúzsa Magdiról

Így verték át a Rapid szurkolói a győrieket, Stöger mérgesen nyilatkozott + videó

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Felkészülés: döntős a DVSC, az FTC és a Győr is

Az alacsony vízállás miatt bukkantak rá egy második világháborús gránátra

További híreink

Az alacsony vízállás miatt bukkantak rá egy második világháborús gránátra

Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
4
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
5
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó
6
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
7
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
8
Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó
9
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó
10
Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!