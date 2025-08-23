Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

Megosztás itt:

Azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben “pontosan egymás mellett állt”, és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól “leleplezte”.

Az aprócska gond csak az, hogy az alábbi fotó, melyet Magyar “bizonyítékként” csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik. Több, mint ÖT ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, nem tegnapi.

A külföldről fizetett 444-es és telex-es “tényellenőrök”, illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták.

Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na. Szóval jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész. Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra! Osszák meg a posztot, jusson el a ciki-szektához, hogy újra becsapta őket a főnökük!

Forrás: Kocsi Máté

Fotó: Facebook