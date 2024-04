Kocsis Máté: Ha Karácsonyon múlt volna, akkor nincs is MVM Dome

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet megírta, a főpolgármester névre szóló pólóban bulizott a MVM Dome-ban, amely meg sem épült volna, ha rajta múlik. Kocsis Máté – aki egyébként korábban hosszú ideig a kézilabda-szövetség elnöki posztját is betöltötte – felidézte, hogyan is épült meg az MVM Dome, és hogyan viszonyult a létesítményhez Karácsony és a dollárbaloldal.

„Glasgow-ban nyertük el 2018 nyarán a 2022-es férfikézilabda Eb rendezési jogát, ezt követően indult el a létesítmény tervezése, a beruházás valamennyi előkészületi munkája, s vállaltuk, hogy a kontinens legmodernebb és legnagyobb (multifunkciós) kézilabdacsarnokát építjük meg” – emlékeztetett a fideszes politikus. Hozzátette:

a 2019-es kampányt Karácsony Gergely végigfutkározta azzal, hogy majd ha ő nyer, akkor megakadályozza az építkezést, mert hát, ugye, a stadionstop az nagyon fontos dolog.

„Ehhez a magas színvonalú érveléshez a teljes dollármédia is felsorakozott akkoriban, lihegve a főpolgármester után. Elmondtuk akkor is, hogy a létesítmény számtalan nagyszerű programnak ad majd otthont, nemcsak a sport, hanem a kultúra terén is, kiállítások, rendezvények, miegyebek, de csak nem értettek a szóból, keltették a rossz hangulatot és a gyűlöletet minduntalan” – idézte fel a frakcióvezető.

Kocsis visszaemlékezése szerint Karácsony megválasztását követően a főváros számos adminisztratív akadályt gördített a beruházás elé, melyek ellenére, ha késve is, de elkészült az Eb-re.

– Azóta csend van. Most meg már Karácsony is boldog használója, aminek ugyan örülünk, de azt azért szögezzük le: ha rajta múlt volna, akkor ez az épület nincs. Az a buli sincs, számtalan koncert és sportélmény sincs Európa legnagyobb csarnokában.

Nem felejtünk, főpolgármester úr!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Fotó: Facebook