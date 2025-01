Kocsis Máté: Gyurcsány Ferencnek kár volt fáradnia, nem kellett volna a képviselőinknek levelet küldenie

Kocsis Máté bejegyzésében arra reagált, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a kormánypárti parlamenti képviselőkhöz írt levelében azt kérte, támogassák az előrehozott országgyűlési választás kiírását.

A kormánypárti frakcióvezető úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferencnek "kár volt fáradnia, nem kellett volna a képviselőinknek levelet küldenie, még brüsszeli kérésre sem".

"Ismerjük magukat. Magyar Pétert is, magát is, tudjuk honnan fúj a szél. Megint a külföldről kapott feladatokat hajtják csak végre. Most jelesül azt az utasítást adták a finanszírozóik, minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Orbán Viktor stabilan kormányozhasson Donald Trump hivatalba lépését követően, mert a háborút ellenző amerikai elnök az EU egyik tagállamának békepárti miniszterelnökével közösen keresztbe húzhatja Brüsszel háborús politikáját. Ráadásul a migrációs paktum végrehajtása is lassulhat. Ez zavarja igazán az önök gazdáit, maguk pedig megint nem Magyarország érdekeit nézik"