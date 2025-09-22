Keresés

Belföld

Kocsis Máté a földbe döngölte a baloldali ellenzéket a parlamenti patkóban + videó

2025. szeptember 22., hétfő 16:42 | HírTV
válasz ellenzék Kocsis Máté parlament

A baloldal politikai célra akarja felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálát -erről a Fidesz frakcióvezetője beszélt a parlamenti felszólalásában. Kocsis Máté szerint ez elítélendő, ami egyben undort vált ki az emberekből.

  • Kocsis Máté a földbe döngölte a baloldali ellenzéket a parlamenti patkóban + videó

A frakcióvezető arra reagált, hogy a város baloldali polgármestere, Márky-Zay Péter azt állította, a jobboldal bosszúból indított lejáratókampányt a rendőrkapitány ellen és ez vezetett Szabó Zsolt öngyilkosságához.

Tordai erősen próbált vagdalkozni

Nyilvánvalóan meg lehet mondani, ki az, aki új gazdatestet keres az új választásokra, és ki az, aki már feladta - közölte, Kocsis Máté utalva Tordai Bence felszólalására hétfőn a parlamentben.

Tordai Bence (Párbeszéd) kiemelte: a kormány tényleges teljesítménye "a szétesés, a lerohadás, a romhalmaz, a csőd. Azt mondta: Magyarország az EU legszegényebb és legkorruptabb tagállamává vált, a tényleges fogyasztás a legalacsonyabb, a gazdaság 5 éve egy helyben jár, az infláció ellenben még mindig az egekben van; az áfa világrekorder, rendkívül magas az elkerülhető halálozások száma, az oktatás, a bűnüldözés, a gyermekvédelem, a természetvédelem rosszul teljesít, míg a kormány keleti diktátorokkal barátkozva hoz szégyent az országra - sorolta.

Amiben jók, az a lopás és a hatalom megtartása - folytatta.

"Fideszes pedofilok" botrányairól beszélt, és a kormány ellenfeleinek lejáratásáról, megfélemlítéséről.

Arató is támad

Arató Gergely (DK) szerint a kormányfő más színdarabot néz, mint az ország többsége: "különböző képzeletbeli veszedelmekkel küzd", az egyszerű magyar emberek viszont a megélhetés gondjaival, a "száguldó inflációval", az energiaárakkal és az "elhibázott gazdaságpolitika" következményeivel.

A magyarokat nem a miniszterelnök "világhatalmi tervei és fantáziadús történetei" érdeklik arról, hogyan képzeli megmenteni a világot, hanem megélhetést, és főleg igazságot szeretnének, például arról, hogy mi a helyzet "a Szőlő utcai gyalázattal",

Két ügyet próbálnak ízléstelen módon felépíteni:

az egyik a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányé. Általánosan elítélendő és az emberek többségében undort kelt, hogy egy magánéletből fakadó öngyilkosságot politikai tőke kovácsolására használnak fel; ha az ügy hátterére kíváncsiak, forduljanak Márky-Zay Péter polgármesterhez - mondta.

A másik a Szőlő utcai ügy. Egy miniszter folyamatosan nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és a jelenleg zajló nyomozás egyetlen kormánytagra sem terjed ki - hangsúlyozta. Kijelentette:

két ember aljas, piszkos lejáratására irányuló kísérletről van szó.

Arra szólított fel, hogy az eljárás során az ellenzéki képviselők ne bújjanak majd a mentelmi joguk mögé, ha rágalmazni volt bátorságuk.

Tömegpusztító fegyvert kell gyártani az iráni honatyák egy része szerint

Iráni parlamenti képviselők tucatjai követelik, hogy az ország gyártson saját atomfegyvert az Izraellel kialakult katonai feszültség miatt - derül ki abból a levélből, amelyet a képviselők a nemzetbiztonsági tanácshoz intéztek. A politikusok szerint a lépésre Izrael külpolitikája miatt van szükség.

