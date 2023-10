Kocsis Máté: Elítéljük a terrorizmust, kiállunk az áldozatok mellett

Megosztás itt:

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, Kocsis Máté közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy a dokumentum elítéli a Hamászt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az Európába érkezett tömegekben ott vannak a Hamász és a terror hívei is. Kocsis Máté nyomatékosította: Magyarország elvárja, hogy az Európai Unió minden eszközzel támogassa hazánk határvédelmét. Az ország fizikai és jogi határzárral védi polgárait az illegális bevándorlástól.