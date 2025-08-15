Kocsis Máté elárulta, mi a legjobb fegyver az álhírek ellen

Megosztás itt:

„Az álhírekre nem a magas vérnyomás, hanem a humor a jó válasz! Egyrészt jobban érezzük magunkat tőle, másrészt méltóbb az ellenfélhez” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra digitális polgári kör alapítója.

Megírtuk, hogy Kulja András közösségi oldalán terjeszt álhíreket. Az írta, hogy Takács Péter első munkahelyét az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél úgy szerezte, hogy az anyósa volt az igazgató, aki „szakértői” állást adott neki, onnan pedig a politikai kapcsolatok mentén lépdelt előre.

