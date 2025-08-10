Keresés

Belföld

Kocsis Máté DPK csoportjában humorral harcolnak a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen

2025. augusztus 10., vasárnap 14:26 | Magyar Nemzet
Kocsis Máté Digitális Polgári Körök Zebra Digitális Polgári Kör DPK

Kocsis Máté elárulta a Zebra Digitális Polgári Kör őszi terveit Eddig hiányzott az összehangoltság, a Zebra Digitális Polgári Kör ezen fog változtatni.

  Kocsis Máté DPK csoportjában humorral harcolnak a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

„Hamarosan már nyolcezren leszünk, és ez fantasztikus! Sokan kérdezitek, hogy mi a következő lépés. Nos, most még erőt gyűjtünk, és muszáj eljutnunk minimum a tízezer tagig, ezért kérünk benneteket, hogy hívjátok meg jobboldali ismerőseiteket, olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen – írta Kocsis Máté, a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában. Mint ismert: a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak. Hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott – húzta alá Kocsis Máté.

Fotó: MTI

