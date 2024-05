Kocsis Máté: büntetőjogi felelősségre kellene vonni azokat, akik uszító kommenteket írnak + videó

A frakcióvezető szerint a médiának is meg kell fontolnia, hogy hagyja-e, hogy arctalan, névtelen uszító kommentelők lepjék el a felületeiket. Példaként említette, hogy szerinte a Telex teret ad a gyűlöletkeltő kommentelőknek, és sok baloldali online újság nem törli az emberi méltóságot sértő, életellenes kommenteket. „ A Telexet nem kell félteni, ha egy kis gyűlöletkeltésről van szó” – fogalmazott. Kocsis Máté úgy véli, hogy büntetőjogi felelősségre kellene vonni azokat, akik uszító kommenteket írnak. Hangsúlyozta, hogy ez az a határ, amikor be kell avatkozni.

