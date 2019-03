Kocsis Máté: Brüsszel a migráció és a határvédelem kérdésében megbukott

Kocsis Máté a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt: az Európai Bizottság mandátumának végéhez közeledve érdemes mérleget vonni a testület eddigi tevékenységéről. "Ez alapján nyugodtan kijelenthetjük", hogy a brüsszeli migrációs és határvédelmi politika megbukott - hangsúlyozta. Közölte: az EB "egyetlen fillért sem adott" a határok védelmében érdekelt országoknak, ugyanakkor adott pénzt névtelen bankkártyákra a migránsoknak.

Kocsis Máté jelezte: mindezzel szemben áll és ennek megoldására tesz javaslatot a miniszterelnök, akinek elgondolását a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja is megvitatta és támogatja, mert úgy gondolják, hogy azoknak kell a schengeni határok védelmét ellátniuk, akik ebben érintettek és érdekeltek is. Úgy értékelt: a tapasztalat azt mutatja, hogy a schengeni határvédelemben érintett országok belügyminiszterei meg tudják és meg is akarják oldani az említett problémákat. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a javaslat elvonná a brüsszeli bizottságtól a migrációs és határvédelmi ügyek kezelését és a tagállamok jogait bővítené, mert a belügyminiszterek tanácsa megfelelő szakmai döntéseket tudna hozni.

A javaslat másik fontos elemének nevezte a frakcióvezető, hogy ha a tagállamok eleget tesznek a schengeni kötelezettségeknek, a Bizottságnak kötelessége lenne a jövőben a határvédelmi kiadások felét kifizetni nekik. Kocsis Máté szavai szerint ez a javaslat "minden józanul gondolkodó európai polgár szimpátiáját kiválthatja". Úgy folytatta: azt ma már mindenki elismeri az európai közéletben, hogy a migráció témája a választástól függetlenül Európa jövőjének egyik fontos kérdése.

Hozzáfűzte: a schengeni határok védelme nem csupán az érintett országoknak segít, hanem egész Európa biztonságát szavatolja, ezért is tartotta be Magyarország ezeket a szabályokat következetesen az elmúlt években. Szomorúan látták, hogy a bizottság ebben nem volt partner, sőt, büntetéseket is kilátásba helyezett - jegyezte meg. Szerinte jelenleg az európai polgárok akarata inkább abba az irányba mutat, hogy minél hatékonyabban meg kell védeni a schengeni határokat, és ennek a meggyőződésüknek hangot is adhatnak a májusi európai parlamenti (EP-) választásokon.

Kocsis Máté azt mondta: a migrációval és a határvédelemmel kapcsolatos feladatok nem tagállami kézben, hanem a brüsszeli bizottság, "mondhatni Központi Bizottság" kezében vannak, és mivel szerinte ezeken a területeken az illetékesek nem tettek semmit, a hatásköröket vissza kell venni tőlük. Álláspontja szerint Brüsszel "nemhogy nem akarja megfékezni a migrációt, hanem kifejezetten szervezi" és nemcsak névtelen bankkártyákkal, migránsvízummal, hanem azzal is, hogy lehetőleg egyetlen tagállam se "merészeljen" a határvédelem feladatainak eleget tenni. Ezt a politikát szeretnék megváltoztatni az EP-választások után - emelte ki.

A fideszes politikus "ösztönös" emberi magatartásnak nevezte, hogy az ember szeretné a családját, a közösségét, a nemzetét biztonságban tudni, és kerítést egy ház köré sem azért emelnek az emberek, mert gyűlölik azokat, akik kívül vannak, hanem mert szeretik és meg akarják védeni azokat, akik azon belül vannak. Szólt arról is, hogy két fontos megmérettetés áll a javaslattevők előtt, az egyik maga az EP-választás, el kell nyerniük az emberek bizalmát azoknak az erőknek, amelyek nem akarnak több migrációt, és a másik kihívás, hogy minél több szövetségest gyűjtsön ehhez a megoldáshoz a magyar miniszterelnök az európai döntéshozók körében.

Orbán Viktor miniszterelnök a Welt am Sonntag című konzervatív német lap március 3-i számában azt nyilatkozta:"a schengeni övezet belügyminisztereinek kellene egy erős testületet létrehozniuk, hogy az egész schengeni zónát érintő kérdéseket ott lehessen eldönteni úgy, ahogyan ezt szakemberek teszik, és nem úgy, mint a politikusok".

MTI