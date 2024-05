Kocsis Máté: Az Unió jelenlegi vezetése képtelen garantálni a békét is és a jólétet is

Világosan látszik, hogy az európai vezetésben azért kell változás, mert pont azt nem tudja garantálni az európai polgároknak, amire maga az Unió létrejött. Ugye, békét és jólétet ígértek az Unió létrehozói, ezt sokáig tudták is tartani, erre lehetett törekedni, de az elmúlt öt év, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak a legutóbbi ciklusa mégiscsak azt mutatja, hogy az Unió jelenlegi vezetése képtelen garantálni a békét is és a jólétet is. Ehelyett háború van és gazdasági gyengülés van

Your browser does not support the video tag.